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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Ertuğrul Gazi mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

09 Eylül 2018 Pazar 21:54
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Ertuğrul Gazi mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ertuğrul Gazi'yi rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Bakan Ersoy, 737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Bir boyu, dünyaya yön veren bir imparatorluğa dönüştüren felsefenin kurucusu, 'Alimler, fazıllar, sanatkarlar, edipler devletin bedeninin gücüdür.' vasiyetini ilim, kültür ve sanatta ilke edindiğimiz Ertuğrul Gazi'yi rahmet ve minnetle anıyorum."

 

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 21:54
  1. Ertuğrul Gazi
  2. mehmet nuri ersoy

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