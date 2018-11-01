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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy yeni AKM binası için tarih açıkladı

Bakan Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi binası ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

01 Kasım 2018 Perşembe 09:32
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy yeni AKM binası için tarih açıkladı

Anadolu Ajansı'na konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy şunları kaydetti:

"İstanbul'daki yeni AKM için 9 Kasım'da ihale gündemi açıklanıyor, ihale başlangıcı yapılıyor. Kasım ayı içinde ihalesini tamamlıyoruz. Aralık ayı içinde ihaleyi kazanan firmayla sözleşme aşaması bitmiş olacak.

Ocak ayı itibariyle yer teslimi ve devirleri tamamlanmış olacak. Allah'ın izniyle şubat ayında da temelini atıp inşaatına başlayacağız. 2 yıl gibi kısa bir hedef koyuyoruz. Şubat ayından sonra 2 yıl içinde de Atatürk Kültür Merkezi'ni hizmete almayı planlıyoruz"

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 09:32
  1. İstanbul
  2. AKM
  3. yeni AKM projesi

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