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Aktüel

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy yapımı devam eden yeni CSO binasını inceledi

29 Ekim'de açılması planlanan CSO binasına, temmuz itibarıyla idari ofisler taşınacak

Yeniakit Publisher
2020-06-02 11:29:00 -
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy yapımı devam eden yeni CSO binasını inceledi

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) yeni konser binasını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Edinilen bilgiye göre, Bakan Ersoy, inşaat çalışmalarında son aşamaya gelinen CSO konser binasında bugün incelemelerde bulundu. Ersoy'a Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da eşlik etti.

29 Ekim'de açılması hedeflenen CSO binasına, temmuz itibarıyla idari ofisler taşınacak.

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