Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: İcraatlarımızla konuşacağız

Antalya'da temaslarını sürdüren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Münir Karaloğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i ziyaret ederek şeref defterini imzaladı.

Bakan Ersoy, Antalya'yı çok sevdiğini, geldiği ilk andan itibaren kendisini çok iyi kucakladıklarını ifade ederek turizm alanında yapacakları çalışmaları değerlendirdi.

"Turizmdeki sorunları beraber yaşadık, beraber de çözeceğiz. Bize beraber çözme fırsatını verdiler. Ortak akıl bir zaten. Çok fazla konuşmaktansa icraatlarımızı göstermemiz gerekiyor." diyen Ersoy, Antalya'daki bütün bürokratların, seçilmiş kişilerin hepsinin konularına vakıf olduğuna işaret etti.

Bakan Ersoy, turizme ivme kazandırmak gerektiğini vurgulayarak sorunları hızlı bir şekilde çözeceklerini aktardı.

'ANTALYA'NIN EVLADI'

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Bakan Ersoy'un Antalya ve Türkiye turizmine önemli katkıları olduğunu, senelerce turizm sektöründe birlikte mesai yaptıklarını anlattı.

Ersoy'un turizm politikalarına önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Türel, "Antalya'nın evladının Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapıyor olması en büyük şansımız olacak. En azından size sorunlarımızı anlatmanın çok kolay olacağını düşünüyoruz. Çünkü bu sorunları senelerdir birlikte yaşadık, siz içinde yaşadınız. Şimdi bu sorunların müşterek gayretlerinizle çözeceğimize eminim." değerlendirmesinde bulundu.

'TURİZM EFSANE BİR NOKTAYA GELDİ'

Turizm sektörünün son 15 sene içerisinde çok önemli bir gelişme yaşadığını, başarı öyküsü yazdığını kaydeden Türel, "Efsane bir noktaya geldi. Yapılacak çok iş var. Bu başarıyla yetinemeyiz, yeni hedefler olmalı. Kapasitemiz mevcut. Antalya'nın 20 milyon turist hedeflerini yeterli görmemesi lazım. Büyük hedeflere birlikte ilerleyeceğiz." dedi.

Bakan Ersoy ile Başkan Türel, karşılıklı hediye alışverişinde bulundu.