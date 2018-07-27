0553 313 94 23

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: İcraatlarımızla konuşacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmdeki sorunları ortak akılla çözeceklerini belirterek "Çok fazla konuşmaktansa icraatlarımızı göstermemiz gerekiyor." dedi.

27 Temmuz 2018 Cuma 11:15
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: İcraatlarımızla konuşacağız

Antalya'da temaslarını sürdüren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri  Ersoy, Vali Münir Karaloğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i ziyaret ederek şeref defterini imzaladı.

Bakan Ersoy, Antalya'yı çok sevdiğini, geldiği ilk andan itibaren kendisini çok iyi kucakladıklarını ifade ederek turizm alanında yapacakları çalışmaları değerlendirdi.

"Turizmdeki sorunları beraber yaşadık, beraber de çözeceğiz. Bize beraber çözme fırsatını verdiler. Ortak akıl bir zaten. Çok fazla konuşmaktansa icraatlarımızı göstermemiz gerekiyor." diyen Ersoy, Antalya'daki bütün bürokratların, seçilmiş kişilerin hepsinin konularına vakıf olduğuna işaret etti.

Bakan Ersoy, turizme ivme kazandırmak gerektiğini vurgulayarak sorunları hızlı bir şekilde çözeceklerini aktardı.

'ANTALYA'NIN EVLADI' 

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Bakan Ersoy'un Antalya ve Türkiye turizmine önemli katkıları olduğunu, senelerce turizm sektöründe birlikte mesai yaptıklarını anlattı.

Ersoy'un turizm politikalarına önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Türel, "Antalya'nın evladının Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapıyor olması en büyük şansımız olacak. En azından size sorunlarımızı anlatmanın çok kolay olacağını düşünüyoruz. Çünkü bu sorunları senelerdir birlikte yaşadık, siz içinde yaşadınız. Şimdi bu sorunların müşterek gayretlerinizle çözeceğimize eminim." değerlendirmesinde bulundu.

'TURİZM EFSANE BİR NOKTAYA GELDİ'

Turizm sektörünün son 15 sene içerisinde çok önemli bir gelişme yaşadığını, başarı öyküsü yazdığını kaydeden Türel, "Efsane bir noktaya geldi. Yapılacak çok iş var. Bu başarıyla yetinemeyiz, yeni hedefler olmalı. Kapasitemiz mevcut. Antalya'nın 20 milyon turist hedeflerini yeterli görmemesi lazım. Büyük hedeflere birlikte ilerleyeceğiz." dedi.

Bakan Ersoy ile Başkan Türel, karşılıklı hediye alışverişinde bulundu.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 11:15
  1. Antalya
  2. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  3. menderes türel

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    70’lik bunak yine sapıttı! “Medine’yi kutsal ilan eden…”
    1. 70’lik bunak yine sapıttı! “Medine’yi..
    2. TSK açıkladı: 44 terörist etkisiz hale..
    3. Teröriste TSK kıskacı
    4. İTO'dan KDV açıklaması: Bir dönem daha..
    5. FETÖ arşivi emniyette buharlaştı!
    6. Papaz Brunson kimdir? Rahip Andrew..
    7. Erdoğan: Daha adil bir kuruluş için..
    8. Artık Afrika’da da söz sahibiyiz
    9. İstanbul Aydın Üniversitesi taban..
    10. Meral Akşener’e sanatçı tepkisi
    11. En fazla Kılıçdaroğlu değiştirmiş!
    12. 'Ebru Özkan- Brunson takası'na..
    13. "CHP'nin daha kırk fırın ekmek yemesi..
    14. Ayew sağlık kontrolünde!
    15. Rusya'dan petrol açıklaması: Kotalar..
    16. Fatih Altaylı'dan Tuncay Özkan'ı..
    17. Müebbet korkusu dilini 'Bir Bir' çözdü
    18. Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    19. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban..
    20. Kuru kayısı fiyatı yükseldi
    Brunson tehdidi sonrası ABD'den ilk hamle!
    Brunson tehdidi sonrası ABD'den ilk hamle!
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...