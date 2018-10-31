Kültür ve Turizm Bakanı açıkladı! '40 milyonu geçeceğiz'

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nın konuğu olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, soruları yanıtladı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin turizm sektöründe hızlı bir toparlanma yaşadığını ve turist sayısında artış olduğunu belirten Ersoy, "Kişi sayılarında yüzde 23 artışla, yaklaşık 32 milyon turiste geldik üçüncü çeyrek sonunda. Demek ki biz 40 milyon rakamını geçeceğiz ve Türkiye rekorunu kırmış olacağız." bilgisini paylaştı.

Ersoy, turizmde kişi sayısındaki artışın çok sevindirici, umut verici olduğunu ifade ederek, bundan sonra odaklanmaları gerekenin, kişi başına gecelik geliri nasıl artıracakları olduğunu söyledi.

Turizm sektörünün sorunlarını masaya yatırarak ihtiyaç duyulan ve çözüm getirilmesi gereken konuları belirlediklerini anlatan Ersoy, ilk olarak sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi konusunda adımlar attıklarını hatırlattı.

Ersoy, Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları arasında mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için imzalanan protokol kapsamında ilk etapta pilot olarak belirlenen turizm liselerinden öğrencilerin beceri eğitimlerini gerçek turizm işletmelerinde yapmalarına olanak sağladıklarını anlattı.

'En az 2 yabancı dil öğrenecekler'

Protokol kapsamına alınan okullardaki öğrencilerin en az iki yabancı dil öğrenerek mezun olmalarının hedeflendiğini dile getiren Ersoy, "Pilot okullar seçtik, bunları partner otellerle birleştirdik. İlk etapta 10 deneme okulunda buna başlıyoruz. 76 turizm meslek lisesi var, 5 yıl içinde tamamını bu statüye alacağız." diye konuştu.

Ersoy, sektörde ihtiyaç duyulan bir başka konunun da personel lojmanları olduğunu, bu ihtiyacın giderilmesi için tahsis çalışmaları üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Ulaşım imkanlarının artırılmasının turizmin önünü açacak ve gelişimine önemli katkılar sunacak konu başlıkları arasında yer aldığına dikkati çeken Ersoy, bu doğrultuda Türk Hava Yolları'yla birlikte nisan ayı itibarıyla hem Batı ülkelerinden hem Rusça konuşan ülkelerden hem de Ortadoğu ülkelerinden Antalya-Dalaman-Bodrum-İzmir destinasyonlarına tarifeli seferleri başlatacaklarını bildirdi.

'İstanbul Havalimanı, geleceği kurtaracak en önemli yatırımlardan biri'

Ersoy, İstanbul Havalimanı'nın da İstanbul turizmi ve Türkiye turizmi açısından geleceği kurtaracak en önemli yatırımlardan biri olduğunu vurguladı.

Bakan Ersoy, diğer taraftan turizme yönelik algı çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Türkiye'nin üzerine yapıştırılmış bir algı sorunu var, önemli olan bu algı sorunundan da bizim sıyrılmamız. Bunun için de PR'a çok öncelik vereceğiz." ifadelerini kullandı.