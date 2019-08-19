Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun'un vefatı TBMM Başkanı Mustafa Şentop:- "Milletimizin hizmetleriyle ve hayırla anacağı Haluk Dursun Hocamıza rahmet, ailesine, sevenlerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum"

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi. Şentop, Dursun'un vefatı dolayısıyla Twitter hesabından açıklamada bulundu. Meclis Başkanı Şentop, mesajında, "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Hoca'nın vefatını teessürle öğrendim. Milletimizin hizmetleriyle ve hayırla anacağı Haluk Dursun Hocamıza rahmet, ailesine, sevenlerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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