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Aktüel Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Mersin'de incelemede bulundu
Aktüel

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Mersin'de incelemede bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-30 20:02:32 -
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Mersin'de incelemede bulundu

MERSİN (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Mersin'de ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Demircan, ilk olarak Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

Vali Su ile bir süre sohbet eden Demircan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Demircan'a ziyaretinde AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın ve AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik eşlik etti.

Daha sonra Demircan, kentteki muhakemat binası ve 3 Ocak Ortaokulundaki restorasyon çalışmaları hakkında bilgi alıp, incelemede bulundu.

Kentteki ziyaretlerini tamamlayan Demircan, beraberindeki heyetle Tarsus ilçesine geçti.

Burada Ulu Cami'de namaz kılan Demircan, cami yanında bulunan çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet edip çay içti.

Kırkkaşık Bedesteni'ni de ziyaret eden Demircan, buradaki kadın esnafla sohbet etti, kendisine ikram edilen yöresel içecek olan kaynar içti.

Demircan, son olarak Tarsus Tarihi Müftü Hanı İhyası Kamulaştırma Alanında incelemede bulunup, kentten ayrıldı.





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