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Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Çankaya Köşkü'nde toplandı

Başkan Erdoğan, 4 yıl sonra ilk kez kabullerini Çankaya Köşkü'nde yaptı.

25 Ekim 2018 Perşembe 18:03
Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Çankaya Köşkü'nde toplandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, Murat Bardakçı, Mehmet Özçay, İskender Pala, Havva Hümeyra Şahin, Ümit Meriç, Rasim Özdenören ve Hülya Koçyiğit Soydan'ı kabul etti.

Kabulde Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da hazır bulundu.

4 yıl sonra ilk toplantı

Başkan Erdoğan, bugünkü çalışmaları için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devreye girmesiyle yeniden Cumhurbaşkanlığına bağlanan Çankaya Köşkü'nü kullandı.

Erdoğan, 25 Kasım 2014'te Kırım Tatar Türklerinin lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile görüşmelerinin ardından Çankaya Köşkü'nde kabul gerçekleştirmemişti.

Başkan Erdoğan, yaklaşık 4 yıl aradan sonra Çankaya Köşkü'nde ilk kez bugün kabullerini yaptı.

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Toplantısı ile Ekonomi Politikaları Kurulu Toplantısına başkanlık eden Başkan Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Heyetini ve İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay'ı ayrı ayrı kabul edecek.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 18:03
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