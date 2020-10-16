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Aktüel "Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi" sergisi açıldı
Aktüel

"Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi" sergisi açıldı

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy: - "Ebüzziya Tevfik ile başlayan hüzünleri ve sevinçleriyle dört kuşak boyu süren bu hikaye, Türkiye tarihinde önemli bir dönemi kapsamaktadır"

Yeniakit Publisher
2020-10-16 21:14:22 -
"Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi" sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - "Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi" sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kazlıçeşme Sanat'ta gerçekleştirilen açılış programında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, serginin yapıldığı binaya ilişkin bilgi verdi.

Zeytinburnu Askeri Hastanesi, yurt, askerlik şubesi ve ardından 25 yıl Zeytinburnu Belediyesi başkanlık binası olarak hizmet veren yapının, restorasyon sonrasında geçen yıl Kazlıçeşme Sanat adıyla yeniden açıldığını belirten Arısoy, restorasyon sırasında zeminde bulunan mozaiğe ilişkin 22 Ekim'de Zeytinburnu Mozaikleri sempozyumu düzenleneceğini söyledi.

Açılışı yapılan serginin, Ebüzziya ailesinin 150 yıllık hikayesini anlattığını dile getiren Arısoy, "Ebüzziya Tevfik ile başlayan hüzünleri ve sevinçleriyle dört kuşak boyu süren bu hikaye, Türkiye tarihinde önemli bir dönemi kapsamaktadır." diye konuştu.

Ebüzziya ailesinin hem memleketin kaderinde söz sahibi olmuş, hem memleketle kader birliği yapmış bir aile olduğunu kaydeden Arısoy, "O yüzden bu hikayeyi takip etmek Türkiye'nin 150 yılını öğrenmek için emsalsiz bir imkandır." ifadesini kullandı.

Arısoy, ailenin basın yayın ve matbaa alanlarında birçok yeniliği Türkiye'ye getirdiğini belirterek, serginin açılışında emeği geçenleri tebrik etti, açılışa katılan Ebüzziya ailesi mensuplarına teşekkürlerini iletti.

Etkinliğe, serginin küratörü sanat tarihçisi Ömer Faruk Şerifoğlu ile aileden Talha Ebüzziya, Yasemin Ebüzziya ve Cemre Ebüzziya da katıldı.

Takvim-i Ebüzziya, Matbaa-i Ebüzziya, Ebüzziya Kartpostalları, Meclis-i Mebusan Seçim Mazbatası'nın da arasında bulunduğu arşiv kayıtlarının yanı sıra mektuplar, aile albümleri, soy ağacı, aile üyelerine ilişkin bilgiler ve aileye ait bazı özel eşyaların da yer aldığı sergi, 27 Aralık'a kadar Kazlıçeşme Sanat'ta görülebilecek.

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