Kültür-sanat dergisi '46 Buçuk Kafadan Kontak' yayın hayatına başladı

Son yıllarda büyük bir artış gösteren kültür-sanat-edebiyat dergilerine bir yenisi daha eklendi.

Genç yazar Burak Kılıçaslan’ın imtiyaz sahibi olduğu dergi, fikir adamı Cemil Uçar’ın koordinesinde ve gazeteci Mehmet Akif Kurtçu’nun yönetiminde '46 Buçuk Kafadan Kontak’ adıyla yayın hayatına 'merhaba' dedi.

‘46 Buçuk Kafadan Kontak’, oldukça genç yazar kadrosuyla ve yayın politikasıyla adından oldukça söz ettireceğe benziyor.