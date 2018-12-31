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Kültür-sanat dergisi '46 Buçuk Kafadan Kontak' yayın hayatına başladı

Kültür-sanat-edebiyat alanında yayın yapan dergilere bir yenisi daha eklendi. '46 Buçuk Kafadan Kontak yayın hayatına 'merhaba' dedi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 20:00
Kültür-sanat dergisi '46 Buçuk Kafadan Kontak' yayın hayatına başladı

Son yıllarda büyük bir artış gösteren kültür-sanat-edebiyat dergilerine bir yenisi daha eklendi.

Genç yazar Burak Kılıçaslan’ın imtiyaz sahibi olduğu dergi, fikir adamı Cemil Uçar’ın koordinesinde ve gazeteci Mehmet Akif Kurtçu’nun yönetiminde '46 Buçuk Kafadan Kontak’ adıyla yayın hayatına 'merhaba' dedi.

‘46 Buçuk Kafadan Kontak’, oldukça genç yazar kadrosuyla ve yayın politikasıyla adından oldukça söz ettireceğe benziyor. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 20:00
  1. 46 Buçuk Kafadan Kontak
  2. Yeni dergi
  3. kültür sanat dergisi
  4. Kültür
  5. Sanat
  6. Edebiyat
  7. Dergicilik

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