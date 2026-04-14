Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kültür politikaları Yıldırım'da masaya yatırıldı

Yıldırım Belediyesi, düzenlediği etkinlik ve programlarla Bursa’nın düşünce hayatına katkı sunmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, Türk siyasetçi, yazar ve düşünce insanı Ayşe Böhürler’i Bursalılarla buluşturdu. Alev Alatlı Şehir, Düşünce ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ‘Bir Asrın Muhasebesi: Türkiye’nin Kültür Politikaları’ söyleşisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programda katılımcıları tarihsel ve kültürel bir yolculuğa çıkaran Ayşe Böhürler, dünden bugüne Türkiye’nin kültür politikalarını, sosyal değişimlerini ve bunların arkasında yatan nedenleri masaya yatırdı. Kültürel kimliğin oluşumunda siyasi, toplumsal ve ekonomik faktörlerin rolüne değinen Böhürler, özellikle son yüzyılda yaşanan kırılma noktalarına dikkat çekti. Program boyunca katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Böhürler, kültür politikalarının sadece devlet eliyle değil, toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla gelişebileceğini vurguladı.

 

DÜŞÜNEN VE SORGULAYAN BİR TOPLUM

Programı takip eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise “Yıldırım’ı kültür, sanat ve düşünce alanında bir cazibe merkezine dönüştürmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Alev Alatlı Şehir, Düşünce ve Sanat Merkezimizde düzenlediğimiz bu tür programlarla hemşehrilerimizi alanında uzman isimlerle buluşturuyor, farklı bakış açılarını bir araya getiriyoruz. Amacımız; düşünen, sorgulayan ve üreten bir toplum yapısına katkı sunmak” dedi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23