Kültür etkinlikleri Kaynarca’da devam edecek

Sakarya Büyükşehir Mart Kültür Sanat Etkinlikleri Yazar Mehmet Doğan’ın katılacağı ‘Mehmet Akif: Çanakkale’den Sakarya’ya’ isimli söyleşi ve imza günü ile devam edecek.

19 Mart Salı günü Kaynarca Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte D. Mehmet Doğan okuyucuları ile buluşacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Mart Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Mehmet Akif: Çanakkale’den Sakarya’ya’ söyleşisi ve imza günü etkinliği ile devam edecek. 19 Mart Salı günü Kaynarca Kültür Merkezi’nde 14.00’da gerçekleştirilecek etkinliğe Mehmet Doğan konuşmacı olarak katılacak. Tüm hemşerilerimiz programa davetlidir” ifadelerine yer verildi.