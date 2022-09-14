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Gündem Kültür Bakanı Ersoy, ne demek istedi?
Gündem

Kültür Bakanı Ersoy, ne demek istedi?

Devletin vali ve kaymakamlarının adli vaka kayıtlarına dayalı olarak "Yoğun suç şikayetleri geliyor" gerekçesi ile iptal ettikleri festivaller üzerinden tartışma sürüyor. Tartışmaya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ilginç bir açıklama ile katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 22:21:19 - 2022-09-14 22:21:19
Kültür Bakanı Ersoy, ne demek istedi?

 yeniakit.com.tr 

Geçtiğimiz yıllardaki örneklerinde yoğun suç şikayetleri geldiği için vali ve kaymakamlar tarafından iptal edilen, 7-8 güne yayılan ve kamp kurularak çadırlar içinde kızlı-erkekli kalınan festivaller üzerinden çıkan tartışma, yeni bir boyut kazandı. Kültür Bakanı da tartışmaya katıldı ve neleri kapsadığını açıklığa kavuşturmadan, "Hiçbir sınırlama olmasın" dedi.

Bakan Ersoy: Hiçbir sınırlama olmasın

Konuyla ilgili Hürriyet'e konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, vali ve kaymakamların gerekçelerindeki, "Düzenlenen festivallerin süresi içinde yoğun suç şikayetleri geliyor" gerekçesine hiçbir cevap vermeksizin bahsi geçen etkinlikler için şunları dedi:

“Kültür ve Turizm Bakanlığı açısından ve konunun doğası gereği, bizim için ne kadar az kısıtlama, ne kadar az sınırlama olursa o kadar doğru olur. Bizim yaklaşımımız bu. Hatta mümkünse hiç kısıtlama, hiçbir sınırlama olmasın. İşimiz kültür, sanat ve turizm… Bazı bölgelerde, bazı hassasiyetler oluşabiliyor ve kaymakamlıklar nadiren iptal kararları verebiliyor. Ancak kaymakamlık son merci değil, ilk merci. Eğer haksız bir uygulama olduğu düşünülüyorsa, hukuk yolu ile karar düzeltme talep edilebilir.”

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