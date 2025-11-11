Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. üzerinden neler yapılmış neler! “Eko sistem”le milyarlarca liralık vurgun

BELEDİYENİN KALBİNDE KURULAN FİNANS AĞI

İddianamede, İBB iştiraklerinin sistematik biçimde kullanıldığı, ihalelerin yönlendirilerek gelirlerin “örgüt fonuna” dönüştürüldüğü kaydedildi. Savcılık belgelerinde, “EKO Sistem”in ihaleler, reklam gelirleri, fonlar ve rüşvet mekanizmaları üzerinden işlediği, elde edilen paraların partiye ve örgüt yöneticilerine aktarıldığına dikkat çekildi.

MURAT ABBAS: “13 MİLYON 250 BİN LİRA EL DEĞİŞTİRDİ”

İddianamede, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas’ın ifadesine geniş yer verildi. Abbas, “Murat Ongun ve Ertan Yıldız, Dijital Müze Projesi’ni üstlenen firmadan 13 milyon 250 bin lira aldı. Para transferini Barış Kılıç gerçekleştirdi” dedi.

Ayrıca Abbas, 2024 seçimleri öncesinde CHP’nin kampanyasına fon oluşturulduğunu, bu kapsamda yalnızca Kültür A.Ş. üzerinden 9–10 milyon lira aktardığını anlattı. Bu itiraf, kamu kaynaklarının doğrudan siyasi amaçla kullanıldığı iddialarını güçlendirdi.

ONGUN’UN GÖLGESİNDE KURULAN YAPI

Savcılığa göre, İmamoğlu’nun talimatıyla Kültür ve Medya yapılanmasının başına Murat Ongun getirildi. Ongun, milli gün kutlamaları, konserler, bayram etkinlikleri ve tanıtım kampanyalarına ilişkin tüm ihaleleri yönlendirdi.

Bu süreçte belediyeyle resmi bağı bulunmayan firari Emrah Bağdatlı, ihalelerin kilit ismi haline geldi. Savcılık, Bağdatlı’nın kendisi ve yakınları adına kurduğu şirketler üzerinden milyonlarca liralık kamu kaynağını örgüt sistemine aktardığını tespit etti. Belgelerde, “Resmiyette yok ama fiiliyatta Ongun’un sağ kolu” ifadesiyle tanımlanan Bağdatlı’nın hem kişisel servet oluşturduğu hem de örgüt kasasını doldurduğu belirtildi.

İŞTİRAKLER ÜZERİNDEN KURULAN TAŞERON ZİNCİRİ

İddianamede, İBB’nin büyük ölçekli ihalelerinin önce Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. üzerinden alındığı, ardından bu ihalelerin alt taşeronlara devredildiği aktarıldı. Soruşturma dosyasına göre bu yöntem, “denetimden kaçmak ve kamu ihale mevzuatını baypas etmek” amacıyla geliştirildi.

Alt taşeron firmaların büyük bölümünün sermaye ve yeterlilik koşullarını taşımadığı, buna rağmen milyonlarca liralık iş aldığı belirlendi. Savcılık, bu zincirin doğrudan Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’un bilgisi dahilinde yürütüldüğünü vurguladı.

REKLAM ALANLARINDA USULSÜZ TAHSİS

Savcılık, örgütün açık hava reklam alanlarında da aynı yöntemi kullandığını belirtti. Bazı reklam mecraları ihalesiz şekilde örgüt üyesi şirketlere tahsis edildi. Bu firmalar belediyeye yalnızca “ecrimisil bedeli” adı altında göstermelik ödeme yaptı.

İddianamede, “Bu bedeller usulsüzlüğü kılıflamak için uydurulmuş bir yöntemdir” denildi. Normalde ecrimisil ödemesi yapılan reklamların 15 gün içinde kaldırılması gerekirken, Murat Ongun ve Kağan Sürmeöz’ün talimatıyla reklamlar uzun süre yerinde kaldı, cezalar kesilmedi. Bu yolla milyonlarca liralık kamu zararı oluştu.

OPERASYON KORKUSUYLA “ACİL TOPLANTI”

Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas’ın ifadesine göre, 9 Mart’ta bir “acil durum toplantısı” düzenlendi. Toplantıya Murat Ongun, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız da katıldı. Abbas, “Operasyon ihtimali gündeme geldi. Kimin hangi bilgiyi vereceği, hangi avukatların kimin savunmasını üstleneceği önceden kararlaştırıldı” dedi.

Bu ifade, İBB yönetiminin soruşturma sürecinden önceden haberdar olduğu iddialarını gündeme getirdi.

Savcılık, bütün bu bulguların “örgütlü bir rüşvet ve yolsuzluk sisteminin varlığını” kanıtladığını belirterek, İmamoğlu’nun kurduğu yapının belediye iştirakleri üzerinden siyasetin finansmanını illegal biçimde yürüttüğünü tespit etti.