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Kultak Mahallesi’nin İçme Suyu hatları yenileniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, susuz köylere su ulaştırmaya devam ederken aynı zamanda eskiyen ve kireçlenmeden kaynaklı su sıkıntısı çeken mahallelerin su sorununu da çözmeye devam ediyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:53
Kultak Mahallesi’nin İçme Suyu hatları yenileniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, susuz köylere su ulaştırmaya devam ederken aynı zamanda eskiyen ve kireçlenmeden kaynaklı su sıkıntısı çeken mahallelerin su sorununu da çözmeye devam ediyor.


Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Milas ilçesi Kultak Mahallesinin eskiyen ve kireçlenen içme suyu hattını yeniliyor.


“İmalatta Bin 500 metrelik kısım tamamlandı”


Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, “Mahallemizin su sorununun çözülmesi için 2019 yılı yatırım programımıza almıştık. Şu anda mahallemizin 2 bin metre uzunluğundaki içme suyu hattının yenilenmesi çalışmalarını bin 500 metrelik kısmını tamamladık. Çalışmalarımız tüm hızlıyla devam ediyor. En kısa sürede geri kalan kısmı da tamamlayarak mahalle halkımızın içme suyu sorununu ortadan kaldırmış olacağız.” ifadeleri kullanıldı.


Muhtar Kayıkcı, “Mahallemizin sorunları tek tek çözüme kavuşuyor”


Son seçimlerde Kultak Mahalle Muhtarlığına seçilen Hüsnü Kayıkçı, MUSKİ ekiplerine teşekkür etti. Mahalle sakinleri adına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’e teşekkür ettiğini belirten Muhtar Kayıkçı, “Son seçimle birlikte muhtarlık görevimin başına geldim. Amacım mahalleme hizmet etmek. Kısa süre içerisinde Büyükşehir Belediyesi ile ortak akıl ile hareket ederek hizmetlerimizin sorunları tek tek çözüme kavuşuyor. Özverili ve mesai saati gözetmeden çalışarak bizleri büyük bir sorundan kurtarıyorlar. Mahalle halkım adına Başkan Osman Gürün ve tüm ekibine teşekkür ediyor bu çalışmanın diğer yapılacak hizmetler için başlangıç olacağına inanıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 14:53
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