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Kulp Vefa Sosyal Destek Grubu’ndan şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Ramazan Bayramı nedeniyle şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 18:04:34 -
Kulp Vefa Sosyal Destek Grubu’ndan şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Ramazan Bayramı nedeniyle şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.


Türkiye genelinde olduğu gibi Kulp İlçesinde de korona virüsle mücadele kapsamında her türlü tedbir alınırken, sosyal çalışmalar da aralıksız sürüyor. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürerken Kulp Kaymakamlığı koordinesinde hizmet veren Kulp Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince, Ramazan Bayramı münasebetiyle ilçe merkezi ve merkeze bağlı köylerde yaşayan 60 şehit ve gazi ailesi ziyaret edildi. Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından yapılan ziyaretlerde Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet’in selamları ve bayram mesajı iletilerek şehit ve gazi ailelerinin bayramları tebrik edildi.


Şehit ve gazi aileleri kendilerinin bayramlarını tebrik eden Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet’e ve devlet büyüklerine teşekkür ve dua ettiklerini dile getirdi.

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