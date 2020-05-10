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Aktüel

Kulp Vefa Sosyal Destek Grubundan Anneler Günü sürprizi

Diyarbakır’ın Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet’in talimatları doğrultusunda Kulp Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından ilçede yaşayan anneler ziyaret edilerek günleri kutlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 17:22:21 -
Kulp Vefa Sosyal Destek Grubundan Anneler Günü sürprizi

Diyarbakır’ın Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet’in talimatları doğrultusunda Kulp Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından ilçede yaşayan anneler ziyaret edilerek günleri kutlandı.


Kulp’ta Anneler Günü münasebetiyle, Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet’in talimatları doğrultusunda başta şehit ve gazi anneleri ile eşleri olmak üzere anneler ziyaret edilip kendilerine hediye paketi ve karanfil takdim edildi. Vefa Sosyal Destek Grubu personelleri ziyaret ettikleri annelerin Anneler Gününü kutlayarak Kaymakam Gözlet’in mesajını iletti.


Ziyaretler nedeni ile mutluluk yaşayan anneler, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet ile ekiplere dua ederek teşekkürlerini iletti.

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