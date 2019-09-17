Kulp Belediye başkanı olan Mustafa Gözlet kimdir?

Mustafa Gözlet Kulp Belediye başkanı olmasından sonra Mustafa Gözlet'in kim olduğu ve nereli olduğu merak edilmeye başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanan belediye arasına Diyarbakır Kulp belediyesi de eklendi. Terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanan PKK’nin siyasi uzantısı HDP Kulp Belediye Başkanı'nın yerine İlçe Kaymakamı Mustafa Gözlet atandı. Peki Mustafa Gözlet kimdir? Mustafa Gözlet nereli ve kaç yaşında? Mustafa Gözlet hangi görevlerde bulundu. İşte Mustafa Gözlet biyografisi.

Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet, 7 sivilin yaşamını yitirdiği 13 kişinin de yaralandığı Kulp saldırısı sonrası tutuklanan Belediye Başkanı Mehmet Emin Taş'ın yerine kayyum olarak atandı. Peki Mustafa Gözlet kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hangi görevlerde bulundu. İşte Mustafa Gözlet biyografisi.

Mustafa Gözlet kimdir?

19 Aralık Pazartesi günü Dikmen Kaymakamlığı görevine resmen başlayan Mustafa Gözlet aslen Denizli’nin Güney ilçesi nüfusuna kayıtlı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunu olan Gözlet daha sonra İngiltere’de politika alanında yüksek lisans yaptıktan sonra Türkiye’ye dönerek bir süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda Teftiş Müfettişliği görevinde bulundu. 2009 yılında Kaymakamlık görevine başlayan Gözlet, Isparta, Adana ve Mersin’de Kaymakamlık Vekilliği yaptıktan sonra Kayseri Yeşilhisar’da 2,5 yıl Kaymakamlık görevinde bulundu. Daha sonrasında son yayımlanan Kaymakamlar kararnamesi ile Dikmen İlçesi Kaymakamlık Görevine atanan Mustafa Gözlet evli ve 2 çocuk babası.