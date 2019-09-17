0553 313 94 23

Kulp Belediye başkanı olan Mustafa Gözlet kimdir?

Mustafa Gözlet Kulp Belediye başkanı olmasından sonra Mustafa Gözlet'in kim olduğu ve nereli olduğu merak edilmeye başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanan belediye arasına Diyarbakır Kulp belediyesi de eklendi. Terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanan PKK’nin siyasi uzantısı HDP Kulp Belediye Başkanı'nın yerine İlçe Kaymakamı Mustafa Gözlet atandı. Peki Mustafa Gözlet kimdir? Mustafa Gözlet nereli ve kaç yaşında? Mustafa Gözlet hangi görevlerde bulundu. İşte Mustafa Gözlet biyografisi.

17 Eylül 2019 Salı 08:58
Kulp Belediye başkanı olan Mustafa Gözlet kimdir?

Mustafa Gözlet Kulp Belediye başkanı olmasından sonra Mustafa Gözlet'in kim olduğu ve nereli olduğu merak edilmeye başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanan belediye arasına Diyarbakır Kulp belediyesi de eklendi. Terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanan PKK’nin siyasi uzantısı HDP Kulp Belediye Başkanı'nın yerine İlçe Kaymakamı Mustafa Gözlet atandı. Peki Mustafa Gözlet kimdir? Mustafa Gözlet nereli ve kaç yaşında? Mustafa Gözlet hangi görevlerde bulundu. İşte Mustafa Gözlet biyografisi.

Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet, 7 sivilin yaşamını yitirdiği 13 kişinin de yaralandığı Kulp saldırısı sonrası tutuklanan Belediye Başkanı Mehmet Emin Taş'ın yerine kayyum olarak atandı. Peki Mustafa Gözlet kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hangi görevlerde bulundu. İşte Mustafa Gözlet biyografisi. 

Mustafa Gözlet kimdir?

19 Aralık Pazartesi günü Dikmen Kaymakamlığı görevine resmen başlayan Mustafa Gözlet aslen Denizli’nin Güney ilçesi nüfusuna kayıtlı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunu olan Gözlet daha sonra İngiltere’de politika alanında yüksek lisans yaptıktan sonra Türkiye’ye dönerek bir süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda Teftiş Müfettişliği görevinde bulundu. 2009 yılında Kaymakamlık görevine başlayan Gözlet, Isparta, Adana ve Mersin’de Kaymakamlık Vekilliği yaptıktan sonra Kayseri Yeşilhisar’da 2,5 yıl Kaymakamlık görevinde bulundu. Daha sonrasında son yayımlanan Kaymakamlar kararnamesi ile Dikmen İlçesi Kaymakamlık Görevine atanan Mustafa Gözlet evli ve 2 çocuk babası. 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 08:58
  1. Kayseri
  2. Mersin
  3. Isparta
  4. Diyarbakır
  5. Denizli
  6. Ankara
  7. Adana
  8. Kulp Belediye başkanı olan Mustafa Gözlet kimdir?
  9. Mustafa Gözlet kimdir?
  10. Mustafa Gözlet nereli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul’a gelmişti! Uluslararası ilk uçuşunu yaptı
    1. İstanbul’a gelmişti! Uluslararası ilk..
    2. Kulp Belediye başkanı olan Mustafa..
    3. 9 ilde düğmeye basıldı! FETÖ'ye bir..
    4. Diyarbakır Kulp Belediyene kayyum mu..
    5. Trump'tan bomba İran açıklaması!..
    6. Kara yollarında son durum
    7. Sivas'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı
    8. Meteoroloji'den 13 il için yağış uyarısı
    9. Sağlık personeli alım ilanı sözleşmeli..
    10. İşte tutuklanan HDP'li Başkan'ın..
    11. Johnson küstü, kürsüye çıkmadı
    12. Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...
    13. İstanbul için kritik uyarı! Korkutan..
    14. Depresyona iyi gelen besinler nelerdir?
    15. Netanyahu'dan 'din' sömürüsü! Seçime..
    16. Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi:..
    17. Yunan ağlıyor: Artık stratejik bir..
    18. 17.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    19. Onlarcası HDP binasından çıkarıldı!..
    20. Esed rejiminden BM'ye mektup! 'Onları..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: O..
    22. Karasu hastalığı nedir?
    23. Metin Külünk'ten çok sert tepki: ABD..
    24. Migreni tetikleyen yiyecekler neler?
    25. Kuşadası’nda ’Benim Gözümden Samos’..
    26. İzmir'de korkutan deprem
    27. Venezuela'da hükümet ve bazı..
    28. Kahvaltılık patates tarifi! Fırında..
    29. Hastane inşaatının deposunda yangın
    30. Trump'tan "İran'a askeri müdahale..
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    Skandallar zincirinin son halkası! İmamoğlu FETÖ'nün intikamını alıyor
    Skandallar zincirinin son halkası! İmamoğlu FETÖ'nün intikamını alıyor
    Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!
    Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!
    Diyarbakır’da aileye tehditler savurmuştu! Tutuklanan şahsın kim olduğu ortaya çıktı
    Diyarbakır’da aileye tehditler savurmuştu! Tutuklanan şahsın kim olduğu ortaya çıktı
    İBB'den flaş çekilme kararı! 'Yeni sezonda yokuz'
    İBB'den flaş çekilme kararı! 'Yeni sezonda yokuz'

    Günün Karikatürü

    17 Eylul 2019
    Davutoğlu ve çevresi bu habere çok üzülecek! O isimler değişmeyecek
    Davutoğlu ve çevresi bu habere çok üzülecek! O isimler değişmeyecek
    Ağar’dan çarpıcı analiz: “Ortadoğu’da dengeler her an değişebilir” ABD'nin yeni müttefiki İran olabilir mi?
    Ağar’dan çarpıcı analiz: “Ortadoğu’da dengeler her an değişebilir” ABD'nin yeni müttefiki İran olabilir mi?