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Külliyeye yardım için para toplayan dolandırıcılara karşı sert uyarı

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, inşaatı halen devam eden Nevşehir Külliyesi’ne yardım amacıyla para toplayan dolandırıcılara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

29 Eylül 2018 Cumartesi 17:04
Külliyeye yardım için para toplayan dolandırıcılara karşı sert uyarı

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, kendisi başta olmak üzere belediye başkan yardımcıları ve belediye birim müdürlerinin isimlerini kullanarak yapımı devam eden Nevşehir Külliyesi’ne yardım amacıyla para toplayan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Belediye Başkanı Atilla Seçen, son günlerde hayırsever vatandaşların yanı sıra bazı ticari işletmelerin sahiplerini ve yöneticilerini telefon ile arayan dolandırıcıların, başta şahsı olmak üzere belediye başkan yardımcılarının ve belediye birim müdürlerinin isimlerini kullanmak suretiyle Nevşehir Külliyesi’ne nakit para yardımı istedikleri şeklinde ihbarlar aldıklarını belirtti. Seçen, bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşları daha duyarlı olmaları gerektiğini belirterek, “Şahsım başta olmak üzere başkan yardımcılarım ve belediye birim müdürlerimizin Nevşehir Külliyesi'ne yardım amaçlı bir talepleri kesinlikle olmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık yöntemine karşı dikkatli olmalarını ve bu tür talepte bulunanları en yakın emniyet güçlerine bildirmeleri büyük bir önem arz etmektedir. Söz konusu ihbarlarla ilişkin olarak Nevşehir Belediyesi tarafından gerekli yasal işlemler başlatılmıştır” dedi.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 17:04
  1. Nevşehir
  2. Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen
  3. Nevşehir Külliyesi
  4. Dolandırıcılığa karşı uyarı

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