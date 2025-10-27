  • İSTANBUL
Gündem Külliyede baş döndüren diplomasi trafiği! İngiltere ve Almanya başbakanı Türkiye’ye geliyor
Külliyede baş döndüren diplomasi trafiği! İngiltere ve Almanya başbakanı Türkiye’ye geliyor

Külliyede baş döndüren diplomasi trafiği! İngiltere ve Almanya başbakanı Türkiye’ye geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile resmi görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan'ın 30 Ekim tarihinde ise Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Ankara'da bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmelerde masada stratejik ortaklıklar, ticaret, güvenlik ve bölgesel gelişmeler gibi konular olacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 27 Ekim 2025 tarihinde Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Yapılacak görüşmelerde, stratejik düzeydeki Türkiye–Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin kapsamlı biçimde ele alınacağı belirtildi.

GÜNCEL BÖLGESEL VE ULUSLARARASI GELİŞMELER

İletişim Başkanı Duran açıklamasında, "Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle 27 Ekim 2025 tarihinde Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır." ifadelerine yer verdi.

ALMANYA BAŞBAKANI MERZ 30 EKİM'DE BAŞKAN ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELECEK

Yoğun diplomasi trafiği İngiltere ile sınırlı kalmayacak. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de 30 Ekim'de Başkan Erdoğan'la Ankara'da bir araya gelecek.

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Friedrich Merz'in 29 Ekim'de Türkiye'ye gideceğini, 30 Ekim'de de Başkan Erdoğan ile görüşeceğini belirtmişti.

Erdoğan–Merz görüşmesinde ise Türkiye–AB ilişkileri, göç yönetimi, ekonomi ve Gazze'deki insani kriz gibi kritik konuların gündeme gelmesi öngörülüyor.

 

Erdoğan yönetim modeliyle ülke yönetilemiyor

Ülkede şimdide futbolda bahis çetesi çıktı en çokda bahis oynayan maç yöneten hakemler çıktı. Ülkede çürümüşlük zirvede. Türkiye'yi tüm kurumları yeniden yapılandırılmalı.

