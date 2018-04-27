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Kullanmadığınız ipler ile şarj aleti kablonuzu süsleyin

Evinizdeki kullanmadığınız yünler ve ipleri atmak yerine şarj aleti kablonuzu süslemek ister misiniz? Cevabınız evet ise bu yöntemi denemelisiniz...

27 Nisan 2018 Cuma 17:38
Kullanmadığınız ipler ile şarj aleti kablonuzu süsleyin

Sizde işinize yaramayan iplikleri kullanarak şarj aleti kablonuzu özgün bir şekilde süsleyebilirsiniz.

MALZEMELER

- 4 adet farklı renkte ip

- Şarj aleti kablosu

UYGULANIŞI:

Kendi zevkinize göre seçtiğiniz 4 farklı ipi, kablonun ortalama uzunluğundan 4 kat daha fazla uzunlukta kesin. Sarma işlemine geçmeden önce ipleri kablonun başlangıç tarafında düğüm atı ve kablonun etrafını sarmaya başlayın.

Dilerseniz başta 4 ip ile düğüm attıktan sonra ipleri iki ayrı kısma ayırarak, çaprazlama yöntemiyle örgü örüyormuş gibi şekil verebilirsiniz. Her iki yöntemin sonunda başlangıçta olduğu gibi yeniden düğüm atmayı unutmayın. Düğümlerin açılma ihtimaline karşılık kablonun başına ve sonuna küçük bir bant yapıştırabilirsiniz.

 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 17:38
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