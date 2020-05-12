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Aktüel

‘Kullanılmış ev eşyası’ diyerek, milyonluk maske vurgunu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda 8 milyon 800 bin lira değerinde 573 bin 750 adet tıbbi koruyucu maske ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 12:37:48 -
‘Kullanılmış ev eşyası’ diyerek, milyonluk maske vurgunu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda 8 milyon 800 bin lira değerinde 573 bin 750 adet tıbbi koruyucu maske ele geçirildi.


Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şubesince gerçekleştirilen risk analizi neticesinde, “şilte rulo” ile “kullanılmış ev eşyası” taşıdığı ve Kapıkule Gümrük kapısından çıkış yapacağı beyan edilen tır riskli olarak değerlendirildi. Konu Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletildi.


Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce gerçekleştirilen araştırmada şüpheli tır gümrük sahasında tespit edilerek operasyon için harekete geçildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince öncelikle aracın halat branda kontrolü yapıldı ve araç x-ray tarama cihazına yönlendirildi. Tarama neticesinde şüpheli yoğunluğa rastlanılması üzerine araç, detaylı kontroller için arama hangarına götürüldü. Burada yapılan aramada, araçta beyan edildiği gibi şilte rulo cinsi eşyanın bulunmadığı, bu eşyanın yerine 255 adet koli içerisinde tıbbi maske cinsi eşya bulunduğu tespit edildi.


Operasyon sonucu ele geçirilen, 573 bin 750 adet tıbbi koruyucu maskeye ve bunların naklinde kullanılan araca el konulurken olayla ilgili iki şahıs gözaltına alındı.


Yasa dışı olarak yurt dışına çıkarılırken yakalanan tıbbi maskelerin gümrüklenmiş değerinin 8 milyon 800 bin lira olduğu belirlendi. Konuya ilişkin olarak yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

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