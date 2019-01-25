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Kullanılmayan giysileri pazar çantasına dönüştürüyorlar

Bilecik Belediyesi Yaşayan Kent Müzesi'nde "Sıfır Atık Projesi" kapsamında eski giysilerin geri dönüşümünü sağlayan kadınlar, pazar çantası ve kilim üretiyor.

25 Ocak 2019 Cuma 09:52
Kullanılmayan giysileri pazar çantasına dönüştürüyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 81 ilde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Bilecik'te kampanya başlatıldı. "Geçmişimizi Yaşatıyoruz" adlı kampanyaya Yaşayan Kent Müzesi ev sahipliği yapıyor.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı ile Kayı Boyu Derneği üyesi kadınlar, eski giysileri ince ince keserek müzede oluşturulan tezgahlarda pazar çantası, kilim, seccade, masa örtüsü ve kılıflara dönüştürüyor.

AK Parti Bilecik MilletvekiliSelim Yağcı'nın eşi Fatma Yağcı ile Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ın eşi Nesrin Can da tezgahların başına geçerek kilim dokudu.

Belediye Başkanı Can, yaptığı açıklamada, proje kapsamında eski giysilerin ekonomiye kazandırıldığını söyledi.

Bu çalışmayı bir ecdat mirası olarak gördüklerini belirten Can, "Müzede kadınlarımız ve teyzelerimiz geleneğimizi yeniden uygulamaya koyarken, aynı zamanda geri dönüşüme katkıda bulunuyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın böyle bir çalışmaya ön ayak olması ve yakından takip etmesi de önemini bir kat daha artırıyor." dedi.

AK Parti İl Kadın Kolları Çevre Şehir Bilim Başkanı Emine Sivri Cin ise "81 ilde kilim ve eskiyen elbiselerden pala kilim dokumanın olmadığını fark ettik. Yüzyıllar önce yapılmış dokuma tezgahları ile kendi yaptığımız tezgahlarda dokumayı yapıyoruz. Giyilmeyen kıyafetleri ince ince keserek, rengarenk bir şekilde işliyoruz. Bu çalışma ile birçok ürünü yapıyoruz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 09:52
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Ak Parti İstanbul Gençlik Kolları
  3. Ak Parti Milletvekili Adayları
  4. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  5. Adalet Ve Kalkınma Partisi
  6. AKP nin referandum yorumu
  7. Ak Parti Genel Merkezi
  8. Belediye Başkanı Yağcı
  9. AK Parti aday listesi
  10. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  11. Recep Tayyip Erdoğan
  12. Belediye Başkanı Can
  13. AK Parti Kurultayı
  14. Ak Parti adayları
  15. AKP aday listesi
  16. Ak Parti Kongre
  17. Tayyip Erdoğan
  18. Referandum AKP
  19. AKP referandum
  20. Cumhurbaşkanı
  21. AKP Kurultayı
  22. Emine Erdoğan
  23. Milletvekili
  24. Recep Tayyip
  25. AKP adayları
  26. Selim İlçesi
  27. Fatma Yağcı
  28. Selim Yağcı
  29. Emine Sivri
  30. Hasan Can
  31. Nihat Can
  32. Ak Parti
  33. Akparti
  34. Ekonomi
  35. Bilecik
  36. Selim
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