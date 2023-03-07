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Teknoloji Kullanıcılar YouTube'a diz çöktürdü
Teknoloji

Kullanıcılar YouTube'a diz çöktürdü

6 Nisan 2023 tarihinden itibaren YouTube video reklamlarla ilgili yeni bir düzenlemeye gidiyor. Kullanıcıların şikayetleri Youtube'u harekete geçirdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 19:39:00 -
Kullanıcılar YouTube'a diz çöktürdü

YouTube gündelik hayat içinde büyük bir yer sahibi oldu. Kullanıcıların geri bildirimlerine bakıldığında insanlar müzik dinlemek, dizi takip etmek, gündemden haberdar olmak veya ders çalışmak için bile YouTube’u kullanıyor. Platformsa bunun farkında ve Music, Kids, Premium gibi farklı özellikler yayınlıyor. Son çıkan haberlere göre ise YouTube reklamları kaldırıyor.

Bildiğiniz üzere YouTube’un halihazırda reklamsız bir deneyim sunan Premium üyeliği aktif. Bu aylık bazdaki üyelik sistemiyle reklam izlemek zorunda kalmadan videolarınızı rahat bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Ayrıca kullanıcıların yıllardır farklı farklı metotlar uygulayarak yapabildiği video indirme işlemi gibi özelliklerden de platform üzerinden yararlanabiliyorsunuz.

Premiumdaki gibi reklamsız bir deneyim olmasa da YouTube web reklamlarını düzenleme kararı aldı. Bu düzenleme ile kullanıcılara daha az video kesintisi ve daha akıcı video kalitesi sunacaklarını belirtti. Reklam düzenlemesiyle birlikte kullanıcıların YouTube deneyimlerinde artış olacağını da işaret ettiler.

YouTube düzenleme getireceği reklamlarına “Yer paylaşımlı reklamlar” adını veriyor. Bu reklamlar masaüstü veya tarayıcı üzerinden platformu kullanan kullanıcıların karşısına çıkıyor. Genelde oynatılan içeriği sekteye uğratan veya gizleyen banner tarzı pop-artlar diyebiliriz.

Şirket bu reklam biçimini eski olarak nitelendiriyor. Yıllardan beridir yapılan şikayetler sonucunda da bu reklamların “rahatsız edici” oldukları kanısına vardı. Platform bu yüzden de yeni bir düzenlemeye gitti ve eski tip YouTube reklamlarını kaldırdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şirket konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

6 Nisan 2023’ten itibaren, masaüstü ve mobil cihazlarda izleyici deneyimini iyileştirmeye ve etkileşimi daha yüksek performanslı reklam biçimlerine kaydırmaya yardımcı olmak için “Yer paylaşımlı reklamlar” reklam biçimi artık YouTube’da görünmeyecek.

Ve ardından “yer paylaşımlı reklamların eski bir biçim olduğunu, kullanıcıları rahatsız ettiğini ve şirketin buna benzer nitelik taşıyan tüm reklamları kaldıracağını” belirtti. Konuyu toparladığımızda masaüstü ve tarayıcı kullanıcıları için YouTube reklamları kaldırıyor. Ancak eski tarzdaki banner reklamları.

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