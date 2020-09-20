Kullanıcı sayısı 50 milyonu geçen e-Devlet'te yeni hizmet hazırlığı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, içeriğini ve kalitesini her geçen gün artıran e-Devlet Kapısı'nın 13 Eylül itibarıyla 50 milyon 20 bin 804 kullanıcıya ulaştığını belirterek, ikinci fazın " 9 Haziran'da hizmete giren Araçlarım hizmeti yakında hizmete girecek. bildirildi.

AA'ya yaptığı açıklamada Koç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) adresinde dijital hizmetlerin sayısı ve kalitesinin arttığını söyledi. Koç, bu durumda kamuoyuna açık olan yeni e-hizmetlerin vatandaşlara büyük kolaylık sağladığını ortaya koydu.

E-devlet kapısı üzerinden 677 kuruma 5.156 hizmet verildiğini anlatan Koç, `` 13 Temmuz'da 50 milyon 20 bin 804 kullanıcıyla tanıştı.

Koç, Türkiye'de 16 yaş üstü vatandaşların yüzde 80'inin e-Devlet Kapısı'nı aktif şekilde kullandığına ve birçok işlemini kolaylıkla yapabildiğine işaret etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 4A Hizmet sorgulamasında bugüne kadar 111 milyon 892 bin 759 soruşturma ile en çok kullanılan hizmet olduğunu ifade eden Koç, Aile, Çalışma Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Ön Uygulama hizmetinde 111 milyon 148 bin 326 ile ikinci sırada yer alıyor. Sosyal Hizmetler. 85 milyon 519 bin 479 soruşturma ile servisinin üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

Koç, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sadece e-Devlet Kapısı'nda sunulan hizmet sayısını artırmak için değil, hizmet kapsamını genişletmek ve entegre hizmetleri dijital ortama aktarmak için hızlandığını belirtti.

"9 Haziran açılış tarihinden bu yana büyük ilgi gören ve 37 milyondan fazla kullanılan ilk entegre hizmet 'arçlarım' ile kullanıcılar, sigorta, para cezaları, teftiş, otoyol geçişi, borç durumu gibi birçok bilgiyi görüntüleyebiliyor. ve vergi ve trafik cezası ödemelerini işliyor. gerçekleştirebilirler. "

Hizmetin ikinci etabının da yakın zamanda hizmete girmesinin planlandığını ifade eden Koç, "Söz konusu aşamada hizmetin kapsamının genişletilerek araç gibi birçok yeni ilavelerle kullanıcılara sunulması planlanıyor. tüzel kişilerin bilgileri, araç muayene randevularının yapılması ve HGS bakiyesinin yüklenmesi. " dedi.

E-Devlet Kapısı'nda periyodik olarak erişime açılan hizmetlerin kullanımının her geçen gün arttığını kaydeden Koç, 2 milyondan fazla öğrencinin giriş yaptığı YKS'de pek çok adayın e-Devlet Kapısı'ndan öğrencilerini kaydettirdiğini kaydetti. .

Yüksek Öğretim Kurulu'nun "Üniversite e-Kayıt Hizmeti" nin en çok kullanılan 20 hizmet arasında yer aldığını belirten Koç, e-Devlet Kapısı'nın sürekli yaşayan ve gelişen bir ekosistem olduğunun altını çizdi.

Koç, Dönüşümün hayatın her alanına nüfuz ettiği bu dönemde Dijital Dönüşüm Ofisi olarak çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini sözlerine ekledi.