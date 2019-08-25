Kullandığı traktörün altında kalarak can verdi Zonguldak’ta kullandığı traktörün altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.

Zonguldak’ta kullandığı traktörün altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.

Olay, Ereğli ilçesine bağlı Soğanlı Yörük köyünde meydana geldi. İddiaya göre, annesiyle birlikte traktörü ile fındık toplamak için tarlaya giden 32 yaşındaki Barış Özcan, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, Özcan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Barış Özcan’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Özcan’ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.