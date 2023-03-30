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Siyaset Kulisleri sarsan bomba iddia! 'Muharrem İnce, bu akşam CHP ile anlaştığını...'
Siyaset

Kulisleri sarsan bomba iddia! 'Muharrem İnce, bu akşam CHP ile anlaştığını...'

Yeniakit Publisher
2023-03-30 14:11:00 -
Kulisleri sarsan bomba iddia! 'Muharrem İnce, bu akşam CHP ile anlaştığını...'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefetten gelen çağrılara rağmen adaylıktan çekilmeme konusundaki kararlılığını sürdürürken, Ankara kulislerine düşen son iddia büyük ses getirdi.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine kilitlenirken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin muhalefetin tüm çağrılarına rağmen adaylıktan çekilmemesi Millet İttifakı kanadında ciddi endişe yaratmaya devam ediyor.

ANKARA KULİSLERİNE DÜŞEN İDDİA SES GETİRDİ

Muharrem İnce'nin yaptığı bu açıklama "Aday olma konusundaki ısrarını sürdürecek" şeklinde yorumlanırken, Ankara kulislerine düşen son bir iddia ise büyük ses getirdi.

"İKİ PARTİ ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER TAMAMEN SONLANMADI"

İnce'nin Kılıçdaroğlu ile buluşmasında "Ben bu mahallenin çocuğuyum. Bu mahallenin çocuğunu dikkate almayıp, benim 10'da birim kadar bile olmayan diğer partileri yanınıza aldınız. Sadece bu mahallenin çocuğu olduğum için bana değer vermediniz" ifadelerini kullandığını belirten TV100 yazarı Erdoğan Aktaş, iki parti arasındaki görüşmelerin tamamen sonlanmadığını öne sürdü.

"İNCE, İKİ BAKANLIK VE 5 VEKİLLİK TALEP ETTİ"

İnce'nin dünkü görüşmede CHP liderinden iki bakanlık ve 5 milletvekilliği talep ettiği ancak CHP'nin Memleket Partisi liderine bir bakanlık (Millî Eğitim Bakanlığı) ve CHP listelerinden üç milletvekilliği önereceği öğrenildi.

"BU AKŞAM CHP İLE ANLAŞTIĞINI AÇIKLAYACAK"

Teklife sıcak baktığı ifade edilen Muharrem İnce'nin bu akşam saatlerinde CHP ile anlaştığını açıklayacağı iddia edildi.
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