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Siyaset Kulisleri karıştıracak iddia: Davutoğlu, İYİ Parti ile birlikte 3. İttifak peşinde!
Siyaset

Kulisleri karıştıracak iddia: Davutoğlu, İYİ Parti ile birlikte 3. İttifak peşinde!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun İYİ Parti ile birlikte Demokrat Parti, Saadet Partisi ve DEVA Partisi'nin de içinde yer aldığı üçüncü bir ittifak kurmak istediği kulislerde konuşuluyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 10:30:00 -
Kulisleri karıştıracak iddia: Davutoğlu, İYİ Parti ile birlikte 3. İttifak peşinde!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada “yeni ittifak” mesajı vermesi kulisleri hareketlendirdi.

Kulislerde, Davutoğlu’nun uzun süreden bu yana aklında “merkez sağ bloktan oluşan bir ittifakın yattığı” ileri sürülürken, “Gelecek Partisi, İYİ Parti’yi de yanına alarak, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ile yeni bir ittifakın da mümkün olduğunu düşündüğü, ancak bu duruma İYİ Parti’nin sıcak bakmadığı” belirtiliyor.

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Yorumlar

Mustafa

Olabilir. Kuvvetle de muhtemel. Zaten İyi Partinin CHP ile göstermelik anlaşmazlıkları buna işaret. Amaç CHP ile ters düşme görüntüsü vererek, Saadet, Gelecek, Deva ve Demokrat Parti ile (Yeniden Refah Partisi de dahil edilebilirse) birlikte ayrı bir ittifak kurup, Cumhur İttifakından biraz daha oy çalabilmek. Şu durumda Cumhur İttifakından daha fazla oy alabilmeleri şüpheli gözüküyor. Bunu garantilemek için de üçüncü ittifakı mecbur görüyorlar.
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