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Kulisleri hareketlendiren iddia! Binali Yıldırım'ın yerine o isim gelebilir

İstanbul Büyükşehir Başkan adayı nedeniyle görevinden istifa edeceğini açıklayan TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın yerine AK Parti İstanbul Milletvekili Alev Dedegil'in gelebileceği iddia edildi.

31 Ocak 2019 Perşembe 09:42
Kulisleri hareketlendiren iddia! Binali Yıldırım'ın yerine o isim gelebilir

TBMM Başkanı Binali Yıldırım istifa edeceğini açıklaması parti içi kulisleri hareketlendirdi. AK Parti kulislerinde Yıldırım'ın yerine kimin seçileceği konusunda isimlendirmeler yapılıyor. Yıldırım'ın yerine seçilecek en güçlü aday olarak AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın adı öne çıkıyor. Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, Bostancı'nın yanı sıra TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un da adı geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek günlerde milletvekillerinin görüşünü alması bekleniyor.

Kadın başkan olabilir

Konuya dair Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya da bir yazı kaleme aldı. Kaplan'ın haberinde yer alan isimlerin öne çıktığını belirten Sarıkaya, "Ancak AK Parti kulislerinde dünden itibaren yeni bir sürpriz isim daha sahaya sürüldü. Eğer iddia gerçekleşirse TBMM tarihinde ilk kez bir kadın Başkan olacak" dedi.
Sarıkaya şöyle devam etti:

Kuliste adı dolaşıma sokulan ise İstanbul Milletvekili Alev Dedegil. İstanbul Kadın Araştırmaları Merkezi Kurucu Başkanlığı'nın yanı sıra AK Parti yönetim kadroları dahil çeşitli kademelerde görev yapan Dedegil, 4 dönemdir milletvekilliği görevini sürdürüyor. AK Parti'nin birçok konuda ilk gerçekleştiren olmaya dönük merakı ilk kadın Başkanı da getirir mi; bilinmez. Eğer Dedegil olmazsa, Numan Kurtulmuş veya Naci Bostancı TBMM'nin yeni başkanıdır.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 09:42
  1. İstanbul
  2. Alev Dedegil
  3. Binali Yıldırım

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  • emiremir31 dk önce
    IMAMOGLU KAZANACAGINI GORDUBINALI INALI OLACAK ANLADI EHH KOLTUGUMDA KALAYIM DEDI
  • Salih AcarSalih Acar40 dk önce
    Bu ülkede saray ve çevresi haric hiç kimsenin huzur ve güvenliği yoktur halk köledir emekli borç içinde esnaf bitik asgari ücretli zaten evi bulamıyor

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