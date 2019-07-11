Kulislerde konuşuluyor! Binali Yıldırım'a yeni görev
Gazeteci Bülent Aydemir, İstanbul seçimlerini kazanamayan Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağını iddia etti.11 Temmuz 2019 Perşembe 16:45
23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı olan Binali Yıldırım, seçimi kazanamamasın ardından ne yapacağı merak ediliyordu.
Yıldırım'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni bir görev verileceği kulislerde konuşulurken, gazeteci Bülent Aydemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı olacağını iddia etti.
Siyasetten sorumlu yardımcı
Gazeteci Bülent Aydemir,Binali Yıldırım'ın siyasetten sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağını söyledi.
Aydemir, Cumhurbaşkanı'nın istediği kadar yardımcı atayabileceğini de sözlerine ekledi.
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