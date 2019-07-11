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Kulislerde konuşuluyor! Binali Yıldırım'a yeni görev

Gazeteci Bülent Aydemir, İstanbul seçimlerini kazanamayan Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağını iddia etti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:45
Kulislerde konuşuluyor! Binali Yıldırım'a yeni görev

23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı olan Binali Yıldırım, seçimi kazanamamasın ardından ne yapacağı merak ediliyordu.

Yıldırım'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni bir görev verileceği kulislerde konuşulurken, gazeteci Bülent Aydemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı olacağını iddia etti.

Siyasetten sorumlu yardımcı

Gazeteci Bülent Aydemir,Binali Yıldırım'ın siyasetten sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağını söyledi.

Aydemir, Cumhurbaşkanı'nın istediği kadar yardımcı atayabileceğini de sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:45
  1. İstanbul
  2. Binali Yıldırım
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. gazeteci Bülent Aydemir

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  • MisafirMisafir18 dk önce
    Artık torunları ile meşgul olsun, böylece ülkeye daha yararlı olur.
  • GARİPGARİP19 dk önce
    Başarısızlığı ödüllendirirseniz başarı beklemeyin. Reisin etrafını gençleştirmesi eskileri emekli etmesi gerek. Başka türlü iniş durmaz hızlanarak artar.

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