  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Kulisler kaynıyor! Tansiyon yükseliyor... Saadet Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
Siyaset

Kulisler kaynıyor! Tansiyon yükseliyor... Saadet Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokrasiye yönelik skandal sözleri, Millet İttifakında ortalığı karıştırdı. Kulisler bu konuyla ilgili kaynarken, Saadet Partisi Sözcüsünden Kılıçdaroğlu'na tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 08:05:00 -
Kulisler kaynıyor! Tansiyon yükseliyor... Saadet Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun memur ve bürokratları tehdit eden açıklamaları gündemdeki yerini koruyor. Kılıçdaroğlu’nun skandal açıklamalarına hükûmet cephesinden sert tepkiler gelirken, Millet İttifakı’nda da huzursuzluğa sebep oldu. CHP liderinin açıklamalarının, ittifak içinde şaşkınlıkla karşılandığı öğrenildi.

Saadet Partisi'nden açık tepki

Kulislerde, ittifak ortaklarında, Kılıçdaroğlu’nun kendisini “güçlü gösterme” çabası içinde olduğu, kullandığı söylemin siyasetin tansiyonunu yükselttiği ve gerginlik çıkardığı düşüncesinin hâkim olduğu konuşulurken Saadet Partisi, CHP liderine tepkisini açık açık dile getirdi.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, katıldığı bir TV programında, “Kılıçdaroğlu’nun 18 Ekim’i milat etmesi garabet bir durumdur. Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamalarını yadırgadığımı ifade etmek isterim” dedi.

İyi Parti Kılıçdaroğlu'na mesafeli

Kılıçdaroğlu’nun son çıkışı başta olmak üzere son dönemde ittifak ortaklarına sormadan “iktidarları dönemine” ilişkin çeşitli açıklamalar yapmasının özellikle İyi Parti içinde tartışmalara neden olduğu belirtiliyor. İyi Partililerin Kılıçdaroğlu’nun adaylığına mesafeli durdukları ve tek taraflı bir aday ilanın uygun olmayacağı ifade ediliyor.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, geçtiğimiz haftalarda bir TV kanalında yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu’nu açık bir şekilde eleştirmişti. Paçacı’nın “Çok tekil söylemlerde bulunuyor. İttifak hâlindeysek, bunları ortaklaşa kararlaştırmalı ve ortak bir dille birlikte açıklamalıyız. Madem birlikte hükûmet kuracağız, bunları bize sordunuz mu?” açıklamaları bu rahatsızlığın yansıması olarak yorumlanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hatırla

acaba diyorum Kemal Kılıçdaroğlu SSK Genel müdürü iken birisi gelip kendisini tehdit etseydi Kemal beyin tavrı nasıl olurdu ben merak ediyorum açıklama yaparlarmı acaba?
  • Yanıtla

İsmail

Kılıçlar oğlu acaba neden 18 gününü secerek memurları isyana çağırdı çünki cumhurbaşkanı afrika gezisine çıkıyor ha o dışarıdayken isyan çıkara bilirmiyiz diye tıpkı gezideki gibi gezi olaylarındada cumhurbaşkanı dış gezideydi bunlar ne çakal.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Ölü yatırım Ekrem! Fatih Altaylı bile umudunu kesti!
Siyaset

Ölü yatırım Ekrem! Fatih Altaylı bile umudunu kesti! "Birader adayımız sen değilsin"

Sosyal medyanın gazıyla İBB Başkanlığına seçtirilen ve göreve geldiği günden bu yana hizmet etmek yerine, muhalefet etmeye kalkışan Ekrem İm..
109 ton altın için imzalar atıldı!
Gündem

109 ton altın için imzalar atıldı!

Bilecik Söğüt'te Gübretaş'a ait maden sahasında tespit edilen 3,5 milyon onsluk altın varlığı alanı için acele kamulaştırma kararı çıktı...
Çeyrek altın ne kadar? İşte altın fiyatları
Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar? İşte altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 857,00 liradan işlem gördü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay