Kulisler bu "Kılıçdaroğlu" iddiasıyla çalkalanıyor! Bu gerçekten doğru mu?

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere az bir süre kala siyasetin gündemindeki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı kesin aday listesinden sonra şimdi de gözler milletvekili aday listesine çevrildi. 9 Nisan'da belli olacak listeler için CHP'nin hem kendi içinde hem de ittifak partileriyle gerilim yaşadığı iddia edildi. Kurmaylarından adaylık konusunda fedakarlık isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, beklediğini göremeyince "Arkadaşlarım beni hayal kırıklığına uğrattı" dediği öne sürüldü.