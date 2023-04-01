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Medya Kulisler bu "Kılıçdaroğlu" iddiasıyla çalkalanıyor! Bu gerçekten doğru mu?
Medya

Kulisler bu "Kılıçdaroğlu" iddiasıyla çalkalanıyor! Bu gerçekten doğru mu?

Yeniakit Publisher
2023-04-01 13:17:00 -
Kulisler bu "Kılıçdaroğlu" iddiasıyla çalkalanıyor! Bu gerçekten doğru mu?

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere az bir süre kala siyasetin gündemindeki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı kesin aday listesinden sonra şimdi de gözler milletvekili aday listesine çevrildi. 9 Nisan'da belli olacak listeler için CHP'nin hem kendi içinde hem de ittifak partileriyle gerilim yaşadığı iddia edildi. Kurmaylarından adaylık konusunda fedakarlık isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, beklediğini göremeyince "Arkadaşlarım beni hayal kırıklığına uğrattı" dediği öne sürüldü.

Türkiye adım adım seçimlere gidiyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kesin listesi yayınlamıştı. Seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Ata İttifakı adayı Sinan Oğan yarışacak.

Gözler şimdi de 9 Nisan'da kesinleşecek milletvekili aday listelerine çevrildi. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP'nin kendi içinde ve masadaki partilerle liste gerilimi yaşandığını öne sürdü.

 

Övür, Kılıçdaroğlu'nun milletvekili adaylığı konusunda kurmaylarından fedakarlık beklediğini, ama karşılık bulamayınca "Arkadaşlarım beni hayal kırıklığına uğrattı" dediğini iddia etti. 
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