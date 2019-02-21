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Kuleönü'nde yavru köpeği uyuşturucu iğneyle vurup çöp kamyonuna attılar!

Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı Kuleönü beldesinde, 6 aylık kangal köpeği, Kuleönü Belediyesi çalışanları tarafından uyuşturucu iğneyle vurulduktan sonra çöp kamyonuna atıldı.

21 Şubat 2019 Perşembe 16:42

Isparta'nın Kuleönü Beldesi'nde belediye görevlilerinin uyuşturucu iğne ile vurduktan sonra sürükleyerek çöp kamyonuna attıkları 6 aylık köpeğin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, belediyenin temizlik görevlileri, 7 Şubat Perşembe günü bir evin önünde uyuşturucu iğne ile vurdukları köpeği sürükleyip çöp kamyonuna attı.

Evin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, köpeğin sahibi olduğunu iddia eden Hüseyin Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu iğneyle vurulan köpeğimi, çöp kamyonun teknesinin içinde ölü olarak gördüm. Jandarmaya giderek şikayetçi oldum. Bir hayvana bu şekilde davranılmaz, iğnenin dozunu ayarlayarak hayvan barınağına götürselerdi. Öldürmeye lüzum yoktu. Şu an bir tane av köpeğimiz kaldı, üzgünüm. Belediyeden herhangi bir talepte bulunmadım, görüntüler kendi evimin güvenlik kamerası kayıtları." diye konuştu.

Belediye Başkanı: Köpek yaşıyor

Kuleönü Belediye Başkanı Sezayi Çakır ise olaydan dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, böyle bir şeyi tasvip etmediğini ifade etti.

Köpeğin ölmediğini uyuşturulduğunu savunan Çakır, şunları kaydetti:

"Sahipsiz bir köpek çocuklara saldırmış, okula bu konuyla ilgili şikayette bulunmuşlar. Okuldan gelen talep üzerine acil vaka olduğu için çöp kamyonu gitmiş. Köpeği uyuşturarak bayıltıp, salyası aktığından dolayı çöp arabasına koymuşlar. Yerde sürüyerek çöp arabasına atmaları doğru değil, ancak acil müdahale ettikleri için bunlar yaşandı. Kademeye götürülüp aşısı yaptırılıyor, kısırlaştırılıyor. Köpek şu anda yaşıyor, ölmedi sağlıklı bir şekilde besleniyor. Arzu ederseniz sizlere de köpeğin ölmediğini gösterebilirim."

ISHAYKO: Ölen köpek erkek, belediyenin gösterdiği dişi

Isparta Hayvan Koruma Derneği ise, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda şunları paylaştı:

"Kuleönü Belediyesi, Veteriner hekim olmadan temizlik işçileri tarafından 2 doz uyuşturucu iğne ile vurulup ölümüne sebep olduktan sonra benzer bir köpeği bulup kamuoyunu yanıltmaya çalıştınız.

Köpeğin sahibi olaydan 4 saat sonra sizin ekiplerinizle birlikte giderek köpeğin öldüğünü görüyor ve fotoğraflıyor. Ayrıca videoda görülebileceği gibi sizin yaşadığını iddia ettiğini köpek dişi , sahipli evin bahçesinde vurulan köpek ise erkektir.

Köpeğin sahibi bu kanıtlar ile birlikte savcılığa şikayette bulunuyor buna rağmen kamuoyunu yanıltmaktan ve iftiralardan geri kalmıyorsunuz. Olayın siyasi ve iftira olduğunu söylüyorsunuz.

Artık konu savcılıkta. Takdir ise kamuoyunun. Biz inanıyoruz ki, Karabaş'ın kanı üzerinizde. O Allah'ın sessiz bir kuluydu ahirette yakanıza yapışacaktır.

-Isparta Hayvan Koruma Derneği Yönetimi"

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:46
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