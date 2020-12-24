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Siyaset Kuleba: Türkiye ile yürüttüğümüz format bölgedeki dengeyi şekillendirecek
Siyaset

Kuleba: Türkiye ile yürüttüğümüz format bölgedeki dengeyi şekillendirecek

2020 yılı boyunca Türkiye ile mükemmel iş birliğinden çok memnun olduklarını belirten Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 2+2 formatındaki görüşmeleri için "Bu format, bir bütün olarak bölgedeki dengeyi şekillendirmek üzere bir araç" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 18:58:00 -
Kuleba: Türkiye ile yürüttüğümüz format bölgedeki dengeyi şekillendirecek

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, çevrim içi basın toplantısında Ukrayna'nın 2020'de yürüttüğü dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuleba, AA muhabirinin "2020'de Türkiye-Ukrayna ilişkilerini ve geçen hafta Kiev'de gerçekleşen 2+2 formatındaki toplantıyı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna karşılık, "2020 boyunca Türkiye'yle mükemmel iş birliğinden çok memnunuz. 2+2 formatındaki görüşmenin kurulması siyasi diyaloğumuzda önemli bir andı. Hatırlatmak isterim ki Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yeni formatı hayata geçirmek konusunda anlaşan kişilerdi" dedi.

Kuleba, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Kiev'e gerçekleştirdikleri ziyaretten çok memnun kaldığını belirterek, "Çok yoğun bir toplantı gerçekleştirdik, çalışmak için öncelikli konuları ve ilgili koordinatörleri belirledik. Bu konuların ilki, Karadeniz'de Ukrayna ve Türkiye arasında siyasi ve askeri iş birliğini kuvvetlendirmek. 2+2 formatı sadece ikili ilişkileri ele almıyor. Bu format, bir bütün olarak bölgedeki dengeyi şekillendirmek üzere bir araç." diye konuştu.

İkinci konunun ise havacılık endüstrisinde iş birliğine ilişkin olduğunu anlatan Kuleba, "Bu alanda büyük ortak projeler yapmak için atılacak adımlara ilişkin bir hareket planı hazırladık. Bunlar öncelikli konularımız olacak. Değerlendirme yapmak için 2021'deki 2+2 formatındaki toplantıyı sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

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