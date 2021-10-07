Kuleba: Türk SİHA'larının ülkemizde üretilmesini konuştuk

Dmitriy Kuleba ve Mevlüt Çavuşoğlu, Lviv şehrinde yapılan Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 9. Toplantısı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Kuleba, savunma sanayii işbirliği ve özellikle Bayraktar İHA'larının ortak üretimi konusunu konuştuklarını söyleyerek "Bayraktar İHA'larının Ukrayna'da üretimiyle ilgili proje bence gerçekleştirilmiş durumda, proje ülkelerin cumhurbaşkanlarının himayesinde. Projenin gerçekleştirilmesindeki bazı engeller aşıldı, tesisin inşası için arsası seçildi. Dolayısıyla siyasetçilerin işi tamam, iş adamlarında şimdi sıra" diye konuştu.

Türkiye'nin Antonov şirketinin imkanlarına ilgi duyduğunun altını çizen Kuleba, ayrıca doğalgaz dahil olmak üzere, enerji konularında güvenliği görüştüklerini söyledi.

Kuleba, daha fazla Türk turisti Ukrayna'ya beklediklerini aktararak "Yıl sonuna kadar 2 milyon Ukraynalının Türkiye'yi ziyaret edeceğini memnuniyetle bekliyoruz, bu bir rekor olacak" dedi.