THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23

Kule bitti! Askeri üs oldu...

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilime yol açan Kardak Kayalıkları'na 1 mil uzaklıktaki Çavuş Adası’na, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından inşa edilen gözetleme kulesinin yapımı tamamlandı.

26 Ekim 2018 Cuma 10:33
Kule bitti! Askeri üs oldu...

Kardak Kayalıkları'na 1 mil uzaklıkta bulunan Çavuş Adası’na inşa edilen gözetleme kulesi tamamlandı. Deniz araçlarıyla getirilen malzemelerle yaklaşık 8 ayda tamamlanan kulenin elektrik ihtiyacını ise kurulan güneş enerjisi sistemi sağlıyor. Termal kameralarla izlenen Kardak Kayalıkları'nda ise Türk askeri kuş uçurtmuyor. 7/24 izlenen Kardak Kayalıkları'ndaki yaşanan hareketlilik ise Ankara’da ki yetkililere iletiliyor. Kulede bulunan askerler Kardak Kayalıkları'nın yanı sıra yasa dışı göçlerin geçişini ve sınır ihlallerinin yapılmasını da engellemiş olacak. 

ASKERİ ÜS OLDU

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yaptırılan kulenin yapımının tamamlanmasıyla üstünde 350 yıllık Osmanlı Fenerinin bulunduğu Çavuş Adası askeri üs olarak kullanılmaya başlandı. 

 

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 10:33
  1. Ankara
  2. Türkiye
  3. yunanistan
  4. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'yi 2 golle yıkan Bakkali bakın kim çıktı
    1. Fenerbahçe'yi 2 golle yıkan Bakkali..
    2. Mike Pompeo'dan Irak'ın yeni Başbakanı..
    3. Google’ın geliri yeni rekor kırdı
    4. Donald Trump'a Çin'den alaycı yanıt!
    5. Van'da 105 kilo eroin ele geçirildi
    6. Apple iCloud kullanıcılarına müjdeli..
    7. Yunanistan'a kötü haber! Yapımı..
    8. Bakan Fatih Dönmez Alman mevkidaşıyla..
    9. Mardin'de 15 yaşındaki çobanın feci..
    10. Cuma namaz saatleri 26 Eylül Cuma..
    11. Okullarda ders saati azalıyor mu?
    12. Yavaş aday olacak mı?
    13. Fatih Terim kara kara düşünüyor!
    14. Suriye Zirvesi yarın İstanbul’da..
    15. İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'düğün'..
    16. ABD’li general açıkladı: Çin’le savaş..
    17. Fırat Nehri’nden 25 yılda 27 milyar..
    18. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye..
    19. AK Parti'den Kaşıkçı açıklaması: Biz..
    20. Kayserispor’da sakatlardan sevindirici..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir?
    Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir?

    Günün Karikatürü

    26 Ekim2018
    Ne hatunlar varmış ki; tedavi için bile örtüsü açılınca sıvıları çözülecek utanca sahiplermiş
    Ne hatunlar varmış ki; tedavi için bile örtüsü açılınca sıvıları çözülecek utanca sahiplermiş
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Varsın oy kaybedelim, acımayın!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Varsın oy kaybedelim, acımayın!