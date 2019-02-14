Kula’ya 5 yılda 150 milyon liralık yatırım

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Geride bıraktığımız 5 yıllık sürede 150 milyon lira gibi bir yatırımı ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kula ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün 5 yılda Kula’da yapılan yatırımları anlattı. Manisa’nın büyükşehir olması nedeniyle sıfırdan bir büyükşehir belediyesi yapılanmasının içinde kendilerini bulduklarını hatırlatan Başkan Ergün, “Bu yapılanmanın sancılarını sizlere yansıtmamak için gece-gündüz demeden ekibimizle birlikte canla başla çalışma yürüttük. Altyapı olmadan çalışma yapmak, bize göre değil dedik. Bizler geleceğimize yatırım yapalım, çocuklarımız temiz su içsin, kanalizasyon hatlarını yenileyelim bulaşıcı hastalıklar olmasın dedik ve büyük bir altyapı yatırım hamlesi başlattık” dedi. Başkan Ergün, “MASKİ’nin Kula’mıza yaptığı çalışmaların parasal karşılığı 64 milyon lira gibi bir yatırıma ulaştı. Eski parayla ifade edecek olursak, Kula’mızın sağlıklı bir altyapıya kavuşması için 64 trilyonluk yatırım yaptık. Güle güle sağlıkla ve sıhhatle kullanılsın inşallah” dedi.

İlçedeki Gıda Bankası ve Kula Evleri Restorasyonundan bahseden Başkan Ergün, “Bugün itibariyle Kula’da açtığımız gıda bankası’ndan 390 gerçek ihtiyaç sahibi kardeşimiz faydalanıyor. Helali hoş olsun diyor, tüm ihtiyaç sahiplerinin Allah yardımcısı olsun diliyorum. Göreve gelir gelmez tarihi kula evlerini ve 3 bin yıllık jeoparkı turizme kazandırmak için muazzam adımlar attık. Şu ana kadar tarihi Beyler Evi, Ali Kutlu Evi, Doktor Aristi Evi, Zeynep Onbaşı Evi, Ali Kutlu Evi gibi Kula Evlerinin restorasyonuna 6 milyon liranın üzerinde yatırım yaparak bunların turizme kazandırılmasını sağladık. 4 milyon liralık yatırım yaparak Yanık Ülke Konutları adıyla evlerini aldığımız vatandaşlarımız için küçük çaplı bir toplu konut projesini de yine Kulamıza kazandırdık” ifadelerini kullandı.

Jeopark Belediyeler Birliği çalışmalarını da anlatan Başkan Ergün, “3 bin yıllık jeopark dedik. Bunun tanıtımı için de Büyükşehir Belediyesi olarak öncülük edip, Kula ve Salihli Belediyelerimizi dahil ederek Jeopark Belediyeler Birliğini kurduk. 2016 yılından bu yana jeoparkın tanıtımı için Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 1 milyon 100 bin liralık bütçeyi birliğimize aktardık. Yeni dönemde Kula, turizmiyle de adından söz ettiren bir ilçe olacak. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesinin çocuklara ve gençlere öncelik verdiğini belirten Başkan Ergün, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin gelecek planlarına katkı sağlamayı da unutmadık. MABEM kurslarını Kula’mızda da gençlerimizin hizmetine açtık. İl genelinde 8 bin 764 öğrencinin eğitim aldığı ve başarısını yüzde 98,25’lere ulaştıran MABEM’den Kula’da da 261 evladımız faydalanıyor. Çocuklarımızın okul öncesi eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla il genelinde hayata geçirdiğimiz Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’ni Kula’mıza da kazandırdık. 4-12 yaş grubundaki 75 Kulalı çocuğumuz 11 farklı branşta eğitim alıyor” dedi. Kula’ya Düğün Salonu sözünün olduğunu belirten Başkan Ergün,“Düğün Salonu sözümüz vardı. Bunu da unutmadık. Körez Mahallemize 431 bin lira yatırımla 750 metrekare ve Encekler Mahallemize 201 bin liralık yatırımla 250 metrekare büyüklüğünde düğün salonlarını kazandırdık” dedi.

Yol çalışmalarını da anlatan Başkan Ergün, “2015 yılından bu yana Kula’da Büyükşehir sorumluluğundaki yollarda yaptığımız sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarıyla yeni ve modern yolları ilçemize kazandırdık. Şu ana kadar 23 milyon lira yatırımla 261 kilometre asfalt çalışmasını Kula’mıza kazandırdık. Köyden ve beldeden mahalleye dönen bölgelerimiz başta olmak üzere ilçe genelinde toz toprak ve çamur derdine son vermek için parke taşı döşeme çalışmalarına da önem verdik. Bugüne kadar Kula’mızda 20 milyonluk yatırımla 792 bin metrekare parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

5 yılda 150 milyon liralık yatırım

Kula’ya hizmetlerin rakamsal değerlerine değinen Başkan Ergün, “Büyükşehir Belediyemizin tamamladığı ve devam ettiği proje ve hizmetleri dilimin döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştım. Bu saydıklarımın parasal değeri ne kadar biliyor musunuz? Tamı tamına 86 milyon lira. MASKİ Genel Müdürlüğünün de 64 milyon lira demiştik. Geride bıraktığımız 5 yıllık sürede 150 milyon lira gibi bir yatırımı ilçemize kazandırmışız. Kula’ya Manisa Büyükşehir Belediyesi 150 trilyon lira harcamış. Helali hoş olsun, güle güle kullanın tüm yaptığımız hizmetleri” dedi.

Toplantıya, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Mikail Bulut, MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Sabuncuoğlu, AK Parti Kadın Kolları Siyasi Hukuki İşler Başkanı Nezahat Zeybek, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Kamil Aytan, belediye meclis üyeleri, Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Yılmaz Gençoğlu ve Mustafa Genç, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, daire başkanları, partililer ve mahalle muhtarları katıldı.