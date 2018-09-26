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'Kulakların kızımın kulaklarına benziyor' deyip ateş etti

Bursa Nilüfer'de 12 yıl önce evi terk eden kızı Gülcan’a benzettiği 31 yaşındaki Remziye Yıldız’ı, tabanca ve bıçak ile yaralayan baba Haydar Emeç'e 16 yıl hapis cezası verildi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 16:19
'Kulakların kızımın kulaklarına benziyor' deyip ateş etti

Bursa’nın Merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’nde oturan Haydar Emeç’in kızı Gülcan, 12 yıl önce evden ayrılıp Erzincan’da oturan Taner Tiryaki ile evlendi.

Kızından haber alamayan Haydar Emeç, mahallede yayılan, ’Kızın kötü yola düştü’ dedikoduları üzerine iddiaya göre, bunalıma girdi.

"KULAKLARIN KIZIMIN KULAĞINA BENZİYOR"

Emeç, 1 Ağustos 2014 tarihinde, Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bir kaynakçı dükkanında sekreter olarak çalışan Remziye Yıldız’ı, Batı Garajı’nda görüp kendisine, "Sen benim kızımsın." dedi. Genç kız kimliğini gösterirken, "Amca ben senin kızın değilim ayrıca evliyim de." demesine inanmayan Haydar Emeç, takip ettiği genç kadını,"Senin kulakların kızımın kulağına benziyor. Sen Gülcan’sın. Korkudan ismini benden saklıyorsun" diyerek tabancası ile 5 el ateş etti.

ELİNDEN KURTULAMADI

Kurşunlardan biri kalbinin hemen üzerine isabet eden genç kadın kaçıp kurtulmak isterken, peşinden koşan Haydar Emeç tarafından bu kez sırtından ve karnından da bıçaklandı.

16 YIL CEZA ALDI

Hastaneye kaldırılan Remziye Yıldız, uzun süren tedavinin ardından taburcu edilirken, tutuklanan Haydar Emeç ise 2015 yılında yargılandığı Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin sanık Haydar Emeç hakkında verdiği kararı bozdu. Yargıtay Ceza Dairesi, bozma ilamında, sanığın kızı Gülcan’ı 8 yıldan bu yana görmediği, olay tarihinde kızın 33 yaşında olma olasılığı nedeniyle tanıyamamanın hayatın doğal akışına göre aykırı olacağından akli dengesinin araştırılmasını istedi.

Bunun üzerine Haydar Emeç, gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Gözlem Dairesinde yapılan tıbbı gözlemler ve muayenesi sonucu akıllı olduğu yönünde rapor verildi.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 16:19
  1. İstanbul
  2. Erzincan
  3. Bursa
  4. Nilüfer
  5. Kızına benziyor diye vurdu
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