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Kulak tıkanmasına dikkat

Doç.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:45
Kulak tıkanmasına dikkat

Doç.Dr. Yavuz Selim Yıldırım, kulak tıkanması olduğu zaman uçak yolculuğunun tehlikeli olabileceğini söyledi.


Hisar Hospital Intercontinental Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr.Yavuz Selim Yıldırım, “Yaz aylarının başlamasıyla beraber seyahatlerde artıyor, ancak yolculuktan önce kulaklarda tıkanma varsa uçak yolculuğu çok tehlikeli olabilir. Orta kulak boşluğu östaki borusu yoluyla burun arkası yani geniz ile bağlantı halindedir, orta kulak boşluğunun basıncını östaki borusu sağlar, normalde kapalı olan östaki borusu yutkunma, sakız çiğneme, hapşırma, öksürme ve ıkınma esnasında açılıp kapanarak orta kulak basıncını düzenler” dedi.


Üst solunum yolu enfeksiyonlarının östaki borusu tıkanıklığının en önemli sebebi olduğunu ifade eden Dr. Yıldırım, “Burun çeşitli nedenlerle tıkandığında örneğin alerjik rinit, burun eti, burunda kemik eğriliği, geniz eti ve çeşitli tümörler östaki borusunun tıkanmasına neden olur. Östaki borusu tıkandığı zaman orta kulak basıncı bozulur. Basınç eşitlemesi yapılamayan kulakta seslerin iletiminde problem olur. Bu kişiler kulaklarının tıkandığını hisseder, kulaklarında bir ağırlık hisseder, eğer bu şekilde uçak yolculuğu yapacak olurlarsa uçağın kalkış ve iniş esnasında kulaktaki basıncın eşitlenememesine bağlı kulak zarında ve iç kulakta ciddi hasarlar oluşabilir. Bu problemden kurtulmak için bazı basit önlemler işe yarayabilir. Uçak kalkmadan yarım saat önce burun spreyi sıkmak burun içerisini rahatlatarak östaki borusu fonksiyonlarının daha iyi hale gelmesini sağlar. Uçak içerisinde ve özellikle inişe geçmeye başladığı zaman kulak basıncındaki değişikliklerden en az etkilenmek için sakız çiğnemek, yudum yudum su içmek, hafif bir şekilde balon şişirir gibi yapmak ve burun spreyi sıkmak orta kulak basıncının düzenlenmesine katkıda bulunur” diye konuştu.


Gerekli önlemlerin alınmasına rağmen basınç eşitlemesi yapamayan kişilerde kulak zarında kanamaların, orta kulakta sıvı birikmesi, kulak zarında delinme, iç kulak yapıların hasarlanması ve buna bağlı baş dönmesi, çınlama, işitme kaybı görülme ihtimali artırdığını kaydeden Dr. Yıldırım, “İş gereği sürekli seyahat etmek zorunda kalan insanlar kulakta basınç problemi yaşıyor ise bu problemden kalıcı olarak kurtulmak için güncel tedavi seçeneklerinden yararlanabilirler. Östaki balon dilatasyonu östaki borusundaki yapışıklıkları açarak, Östaki fonksiyonlarının normale gelmesine yardım eder. Bunun dışında alerjik şikayetleri olanların mevsim geçişlerinde alerji ilaçları kullanması burundaki ödemi azaltarak orta kulak basıncının düzenlenmesine katkıda bulunur. Burunda yapısal olarak et-kemik ve kıkırdak deformitesi bulunan kişilerin burundan ameliyat olması burun fonksiyonlarını iyileştirerek orta kulağı olumlu olarak etkiler” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:45
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