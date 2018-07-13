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Kulak tıkanıklığının nedenleri nelerdir?

Seslerin boğuk bir şekilde duyulması, kulakta dolgunluk ve basınç hissi, kulak tıkanıklığının en sık görülen belirtilerindendir. Kulak tıkanıklığına çoğunlukla östaki borusunun fonksiyon bozuklukları neden olmaktadır.

13 Temmuz 2018 Cuma 12:42
Kulak tıkanıklığının nedenleri nelerdir?

Kulak tıkanıklığına genellikle östaki borusunun tıkanması neden olur. Östaki borusu ağız boşluğu ile orta kulak boşluğuna bağlayan bir tüptür. Çevre hava basıncı ile orta kulak boşluğu arasındaki hava basıncını dengeleme yardımcı olur.

Östaki borusu, esneme yutma ve çiğneme sırasında açılır. İşlevindeki bozulmalar sıklıkla, soğuk algınlığı gibi hastalıkların sonucunda oluşur ve yaklaşık 1 hafta sürer.

Havayolu seyahatleri esnasında kulak tıkanıklığı sıkça görülen bir durumdur. Uçağın inişe geçtiği esnada, orta kulak boşluğu ve dış ortam arasındaki basınç dengesizliği, kulak içi hava basıncında ani artışa neden olur.

Basit esneme ve çiğneme hareketleriyle östaki tüpünü açmak, basınç dengelemesi için genellikle yeterlidir. Şiddetli dengesizlik bazen barotravma ile sonuçlanır. Mide bulantısı, orta dereceli işitme kaybı ve kulak ağrısına neden olabilir.

Kulak tıkanıklığının en sık görülen nedenlerinden biri de kulak kanallarına su kaçmasıdır. Çene hareketleri, kafayı eğerek tıkanın kulağın olduğu yönde tek topuk üzerinde zıplama veya kulağın üzerine yatmak gibi basit adımlarla kulaktaki su atılabilir.

KULAK TIKANIKLIĞINA NEDEN OLAN DİĞER SEBEPLER

Kulak tıkanıklığı bazı durumlarda birkaç hafta boyunca sürebilir. Şikayetlerin devam etmesindee etkili olan başlıca durumlar şunlardır.

Sinüzit

Meniere hastalığı; işitme ve denge bozukluklarına neden olur

Kolesteatom; orta kulakta cilt dokusu gelişimi

Akustik Nöroma; beyin ve iç kulak bağlantısını sağlayan sinir tümörü

Dış kulaktaki mantar enfeksiyonları,

Seröz otitis media; sulu akıntı ile karakterize orta kulak enfeksiyonu

Çene eklem rahatsızlıkları

Kulak kiri birikimi

KULAK TIKANIKLIK TEDAVİSİ

Östaki borusu fonksiyonlarına bağlı kulak tıkanıklığı çoğu zaman ilaca gerek duyulmadan kendiliğinden geçer. Daha uzun süreli tıkanıklıklarda genellikle kulak tıkanıklığını gideren özel ilaçlar gerektirir ve birkaç gün içinde kendiliğinden düzelir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 12:42
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