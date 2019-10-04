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Kulak temizliği nasıl yapılmalı?

Kulak bakımını kendi yapan bir organdır. Bu yüzden kulak temizliği sürekli yapılmamalıdır. Kulak kiri olarak gördüğünüz, aslında kulağı koruyan bir maddedir. Kulak temizliğinde sıklıkla kulak çubukları tercih edilir. Peki kulak çubuğuyla kulak temizlemek ne kadar doğrudur? Kulak temizliği nasıl yapılmalı? İşte ayrıntılar...

04 Ekim 2019 Cuma 01:42
Kulak temizliği nasıl yapılmalı?

Kulak bakımını kendi yapan bir organdır. Bu yüzden kulak temizliği sürekli yapılmamalıdır. Kulak kiri olarak gördüğünüz, aslında kulağı koruyan bir maddedir. Kulak temizliğinde sıklıkla kulak çubukları tercih edilir. Peki kulak çubuğuyla kulak temizlemek ne kadar doğrudur? Kulak temizliği nasıl yapılmalı? İşte ayrıntılar...

Kulak temizlemek zararlı mıdır?

Kulak temizlemek zararlı değildir. Eğer bir kulak çok kirlendiyse ve kulak yolu tıkanıp ses iletimi engellediyse, kulak zarını temizletmek gerekmektedir. Aslına bakarsanız, bu oluşan kirler tüm insanların kulak yolunda bir miktar üretilir. Ancak kulağın kendine özel temizleme mekanizmasıyla bu kirler atılır. Ama bazı insanlarda bu mekanizma bozuk olduğundan dolayı, kulak içerisinde birikme yapabilir.

Kulak temizliği nasıl yapılmalı? 

Kulağın dış kısmını havlu veya peçetelerle silerek temizlenebilir. Kulak pamuğu gibi cisimler kullanmak çok da doğru değildir. Kimi zaman çok sık kir üretimi ve kulak tembelliğine bağlı kirin atılamaması olabilir. Cilt yapısına bağlı olarak bu durum çok sık da görülebilir. Bu durumda 2-6 ay aralıklarla kulak kirinin temizlenmesi gerekir. Bazı sakıncalarından dolayı kulak yıkama artık yapılmıyor. Sıklıkla kullanılan yöntem vakum cihazlarıyla yapılan temizlemedir. Mikroskop veya otoskop yardımıyla yapılır. Ağrılı bir işlem değildir.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 01:42
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