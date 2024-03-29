Kulak otu: Doğadan gelen şifayla alternatif oluyor, duyan peşinden koştu! Bakın nedeni ne
Kulak Otu; damkoruğugiller ailesine ait bir bitkidir. Kulak otunun, çiçeklerinden ve yeşil yapraklarından faydalanılmaktadır. Kulak otu, bitkisinin diğer isimleri dam koruğu, kaya koruğu, saksı güzeli, naserotu ve sempervivum'dur. Kulak otu bitkisinin, yaprakları etlidir. Kulak otu, odunsu veya otsu bir bitkidir. Kulak otunun, çiçekleri salkım şeklindedir.
Kulak otunun, yeşil kısmı acıdır. Kulak otu bitkisi, ılık mevsimlerde yetişen bir bitkidir. Kulak otunun, yaprakları kalıcıdır. Kulak otunun, çiçekleri kırmızı ve kokuludur. Kulak otu bitkisi, ilkbahar aylarında yetişen bir bitkidir. Kulak otu bitkisini, İlkbahar aylarında toplayıp tazeyken faydalanmak gerekmektedir. Kulak otu bitkisi, ayrıca Haziran ve ağustos ayları içerisinde toplanıp taze halde kullanılmalıdır. Kulak otu, ülkemizde daha çok Akdeniz ve Karadeniz Bölgesinde yetişmektedir. Kulak otu denmesinin sebebi, kulak iltihaplarında çok etkili bir doğal ilaç olmasından gelmektedir. Kulak otu, genellikle kayaların denize bakan yüzlerinde, kaya yarıklarında ve taşlı kumluk arazilerde yetişmektedir. Kulak otu bitkisi, kuru etli uzun yapraklı ve bodur bir bitkidir. Kulak otu bitkisinin, rengi genellikle yeşil olmakla birlikte kahverengi ve mavi de eşlik etmektedir. Kulak otu bitkisi, bol miktarda iyot içermektedir. Kulak otu bitkisinin, buruk bir tadı vardır.
Kulak Otu Kullanım Şekilleri
Kulak otunun, salatası, turşusu, merhemi, çayı ve mezesi yapılabilmektedir.
Kulak Otu Faydaları Nelerdir?
- Basur memelerini giderir.
- Nasırları söker.
- Cilt iltihaplarını giderir.
- Egzamayı geçirir.
- Orta kulak iltihabına çok iyi gelmektedir.
- Damar sertliğine faydalıdır.
- Mide ekşimesi ve ülsere faydalıdır.
- Guatr hastalığına iyi gelmektedir.
- İdrar söktürücüdür.
- Bağırsakları yumuşatmada ve müshil olarak da kullanılmaktadır.
Kulak otu bitkisinin, yeşil kısımları zeytinyağı ile karıştırılıp merhem yapılabilir. Orta kulak iltihabında içerisindeki su kulağa sıkıldığı zaman doğal ilaç etkisi göstermekte ve kulak iltihaplarını iyileştirmektedir. Kullanmadan önce uzmanına başvurunuz!
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