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Kulak hastalıkları yaz aylarında artıyor

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Opr.

02 Temmuz 2019 Salı 14:36
Kulak hastalıkları yaz aylarında artıyor

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Şentürk, vücutta hassas bir düzen ile çalışan işitme ve denge sisteminin yaz aylarında tehlike altında olduğunu söyledi.


Büyük Anadolu Meydan Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Şentürk, "Kulak; çevredeki ses dalgalarını toplar ve beynin işleyebileceği sinirsel iletilere çevirir.Böylece duyma işlemi gerçekleştirir. Kulak aynı zamanda beden dengesinin sağlanmasında da rol oynar. Bu anlamda vücutta son derece hassas bir düzen ile çalışan kulak, sadece işitme değil, aynı zamanda vücudun denge sistemiyle de ilişkili önemli bir organımızdır. Havaların ısınması ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte ortaya çıkan kulak sorunlarının başlıca nedenlerinden olan kulağa su kaçması gibi durumlar için vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Devamlı yüksek sese maruz kalmak işitmeyle doğrudan ilgili olan iç kulaktaki sinir hücrelerinde tahribat meydana getirir. Yüksek sese maruz kalındığında tahribata uğrayan hücreler işlev göremezler. Tahribata uğrayan sinir hücreleri içinse her şey bitmiş demektir, çünkü bu durumun geri dönüşü yoktur. Bu anlamda dikkatli olunması gerekiyor. Denizde ve havuzda kulağa kaçan su kulak tıkanması, kulak ağrısı, kulak akıntısı, kulak kaşıntısı, işitme azlığı, uğultu, çınlama, dış kulak yolunda ve kulak kepçesinde kızarıklık ve şişme gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Dış kulak yolu hastalığı konusunda geçmişte sorunu olanların daha da dikkatli olması gerekiyor. Geçmeyen yada aralıklarla ortaya çıkan ağrı varlığında kulak akıntısı olsun yada olmasın mutlaka KBB uzmanına başvurulmasıgerekmektedir" diyerek sözlerine son verdi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:36
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