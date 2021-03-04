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Sağlık Kulak çubuğu kullanmak zararlı mı?
Sağlık

Kulak çubuğu kullanmak zararlı mı?

Kulak pamuğu kullanmak zarar verir mi? Milyonlarca kişi kulak temizliği sırasında kullanılan pamukların zararlı olup olmadığı merak ediliyor. Peki, kulak pamukları zararlı mı? Kulak çöpleri nasıl kullanılır?

Yeniakit Publisher
2021-03-04 23:42:00 -
Kulak çubuğu kullanmak zararlı mı?

Kulak çöpleri zararlı mı nasıl kullanılır? Kulak temizliği uygun yapıldığında sağlık için faydalı olsa da bilinçsiz yapılan temizlikler sağlık sorunlarına yol açabilir. Peki, kulak pamukları zararlı mı?

Kulak çubuğu kullanmak zararlı mı?

Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Doç. Dr. Murat Doğan, "Aslında kişiler, kir olmayan kulak salgısını, kendileri sorun haline getiriyorlar. Kulaktaki bir tıkanık sonucunda bu sert serumen salgısının kulak zarına temasıyla uğultu ve çınlama şikayetleri, ağrılar ve kulakta ciddi işitme kaybı olabiliyor. Kulak zarı tamamen kapanabiliyor. Bazı hastalar çok takıntılı oluyorlar, kulaklarını temizlemek istiyorlar. Bunun için kulağın dış kısmındaki nemi yumuşak bir havlu ile almak ve kulakta dışarıya doğru akmış salgıyı temizlemek yeterli” diye konuştu.

Doğan, "Kulak zarı, ince bir tabaka. Dolayısıyla oraya dokunan her yabancı cisim reaksiyon oluşturuyor, ödem yapıyor. Kulağın çalışma sistemi de bozulduğu için bu sıvı dışarıya doğru yönlendirilemez hale geliyor. Bu durum devam ederse yani serumen sıvısı içeriye doğru itilirse tıkanmalar ve enfeksiyonlar da görülüyor. Ayrıca kulak çöpünün dışında anahtar ya da saç tokası gibi sert, sivri cisimlerin de kulağa sokulduğunu duyuyoruz. Bunlar çok yanlış davranışlar. Çünkü yabancı cisimler kulaklara ciddi zarar verebilir" dedi.

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