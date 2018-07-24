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Kulak ağrısının nedenleri nelerdir?

Hem duymayı hem de vücut dengesini sağlayan kulaklarda çeşitli sebeplerden dolayı ağrı oluşabilir. Daha çok çocuklarda görülmesiyle gündemde olsa da yetişkinlerin özellikle de ileri yaşlarında görülen bir sağlık problemi olarak bilinir.

24 Temmuz 2018 Salı 23:19
Kulak ağrısının nedenleri nelerdir?

Kulak enfeksiyonları, kulak ağrısının en sık görülen nedenlerindendir. Yüzücü kulağı denilen dış kulak iltihabı, havuz, kaplıca ve deniz gibi kulağın dış etkenlere açık olduğu durumlarda karşılaşılma olasılığı artar. Kulak içine herhangi bir madde sokularak kurcalanması da iltihaba yol açabilir.

​Orta kulak iltihabında ise kulak zarında hasar oluştuğu anlamına gelir. Daha çok yetişkinlerde karşılaşılan bu iltihap şiddetli ağrı ile seyreder ve cerrahi tedaviyi gerektirir.

Bunun yanında kızamık, kızamıkçık ve grip gibi virüslerin neden olduğu rahatsızlıklar da kulak ağrısı yapabilir. Kulağa alınan darbeler, basınç değişiklikleri, kulak kirinin su alıp şişmesi veya kulağa kaçan yabancı cisimler de ağrı sebeplerindendir.

Kulaktan kaynaklanmayan ağrıların sebebi diğer organlarda meydana gelen rahatsızlıklar olabilir. Bademcik iltihabı gibi boyun veya boğaz iltihapları, çene ekleminde var olan rahatsızlıklar, sinüzit ve rinit gibi enfeksiyonlar da kulaktaki ağrının sebebi olabilir.

Kulağın dışarıdan gelebilecek çarpma ve darbelerden korunmasına, temizleme esnasında kulak içine çok temas edilmemesine, çok soğuk günlerde soğuktan koruyacak şekilde muhafaza edilmesine ve de kirli sularda yüzülmemesine dikkat edilmeli, hastalıklara davetiye çıkarılmamalıdır.


 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 23:19
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