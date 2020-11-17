Kulak ağrısı neden olur? Kulak ağrısı bir hastalık belirtisi midir?

Hemen hemen herkesin yaşadığı kulak ağrısı, yaşam kalitesini önemli ölçüde düşüren bir rahatsızlıktır. Kulak ağrısının birçok nedeni vardır. Ancak çoğu zaman baş ağrısı ve karın ağrısından sonra yaşanmaktadır. Zaman zaman kendiliğinden de geçebilen kulak ağrısı, ciddi hastalıkların habercisi de olabilmektedir. Peki kulak ağrısı neden olur? Kulak ağrısına neler iyi gelir? İşte tüm detaylar...

Kulak ağrısının sebepleri

- İç kulak bölgesinde biriken kulak kiri

- Kulak kanalındaki enfeksiyonlu bakteriler

- İç kulağın ve kulak zarının hasar alması

- Sinüs kanallarının tıkanması

- Kulak kristellerinin oynaması

- Migren

- Sinüzit

- Burun, bademcik ve geniz ameliyatı

- Akciğer hastalıkları

- Ağız içi yaralar

Kulak ağrısı nasıl geçer?

Hafif şiddetle yaşanan kulak ağrıları, kendiliğinden veya doğal çözümlerle geçebilmektedir. Ancak 3 günden fazla süren kulak ağrılarında mutlaka bir doktora başvurmak gerekir.

Hafif şiddetli kulak ağrıları için sıcak su torbasının içine sıcak su koyularak sıcak baskı yapılabilir. Bu yöntem, kulak ağrısının dinmesine yardımcı olacaktır.