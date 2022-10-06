Kulağında kulaklıkla müzik dinlerken fark etmediği tramvay çarptı!
Samsun'da kulaklığı ile müzik dinlerken karşıdan karşıya geçen genç kız tramvayı fark etmedi. Genç kızı son anda gören tramvay sürücüsünün refleksi sayesinde faciadan dönüldü.
Samsun'un İlkadım ilçesinde kulaklıkla müzik dinleyen genç bir kız, tramvay yolundan karşıya geçmek isterken az daha tramvayın altında kalacaktı. Vatmanın refleksi sayesinde kazadan yara almadan kurtulan genç kızın korku dolu anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaya yolundan geçtiği sırada tramvayın gelip gelmediğini kontrol etmeyen genç kıza tramvay çarptı. Vatmanın ani fren yapmasıyla birlikte genç kız, kazayı yara almadan atlattı.
Tramvayın çarpma anı, istasyonunda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.