Kulağı delik o isimden şok İYİ Parti iddiası! Yer yerinden oynayacak

İyi Parti lideri Meral Akşener'in siyasi hayatının en zor günlerini yaşadığına dikkat çeken Zafer Şahin, "Kılıçdaroğlu’nun adaylık ısrarı Akşener’in psikolojisini fena halde bozmuş durumda" dedi ve CHP Genel Başkanı'nın cumhurbaşkanlığına aday olması halinde İyi Parti'nin dağılacağını iddia etti. Şahin, Milliyet'teki dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"İyi Parti lideri Meral Akşener siyasi hayatının en zor günlerini yaşıyor.

Vefa borcu olduğunu sık sık dile getirdiği Kılıçdaroğlu’nun adaylık ısrarı Akşener’in psikolojisini fena halde bozmuş durumda. Kemal Bey’e destek verse partisini bir arada tutamayacak. Masadan kalksa “Bir bölen” ilan edilecek. Ve olası bir seçim başarısızlığının faturasının kesileceği isimlerden biri olacak.

Akşener’in işi zor çünkü Kemal Bey’in masaya rağmen aday olması durumunda İyi Parti’yi bir arada tutamama endişesi taşıyor. 2 Ekim’deki toplantıda itirazını dile getirecek. “Aday siz olmayın ama sizin gösterdiğiniz biri olsun” önerisinde bulunacak.

CHP liderini yine ikna edemezse “Siyasi sorumluluk size ait” diyerek kerhen destek verecek.

Bunu yapmaya mecbur, çünkü eli çok zayıfladı. Kılıçdaroğlu ustaca bir manevrayla Akşener’in elinden İmamoğlu ve Mansur Yavaş kozlarını aldı.

Zaten Akşener de İmamoğlu’nu ‘güvenilmez’, Yavaş’ı ‘ yetersiz’ buluyor ancak bu iki ismi pazarlık gücünü artırmak için hep gündemde tutuyordu.

Gelinen noktada Akşener için geriye tek bir alternatif kaldı. O da gemileri yakarak aday olmak. Ama bu da çok zayıf ihtimal. Akşener’in adaylığına neden zayıf ihtimal gözüyle baktığımızı açalım…

Akşener kendi partisinde de ciddi sorunlarla boğuşan bir genel başkan. İyi Parti içinde Koray Aydın ile birlikte hareket eden en az 20 milletvekili var. Bu ekip Kılıçdaroğlu’nun adaylığına şiddetle karşı.

Akşener’in şartlar ne olursa olsun Cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyorlar. Bu isteği destekleyecek haklı gerekçeleri de var. Adayın CHP’den olması durumunda muhalif seçmenin sandıktaki tercihinin de CHP olacağını ve İyi Parti’nin yüzde 10’u bile bulamayacağını düşünüyorlar.

HDP ile ilişkisini gizleme gereği duymayan CHP’den Akşener’in adaylığı dışındaki her formülde kopmayı istiyorlar.

Akşener’in aday olsa bile seçimi alamayacağını onlar da biliyor. Zaten dertleri Akşener’i Cumhurbaşkanı seçtirmek değil Meclis’e mümkün olduğu kadar çok vekil sokmak, seçim sonrasındaki pazarlıklarda masaya güçlü bir şekilde oturmak ve parti içi iktidarı ele geçirmek.

Akşener aday olur ve 2018’de olduğu gibi partisinden daha az oy alırsa -ki öyle olma ihtimali yüksek- İyi Parti’de bir genel başkan değişimi kaçınılmaz olur. İpler tamamen Koray Aydın’ın eline geçer.

Bu ekip aslında CHP’li Gürsel Tekin’in “HDP’ye bakanlık verilebilir” açıklamasını fırsat bilip İyi Parti’yi masadan kaldıracaktı. Ancak İyi Partililerin CHP’li belediyelerden aldığı ballı ihalelerin belgeleriyle ortaya çıkması bu planı boşa çıkardı.

Şimdi yeni ve kuvvetli bir bahaneye ihtiyaçları var. Kemal Bey’in adaylık ısrarı onlara aradıkları fırsatı verebilir. Tabii bıçak sırtı bir pozisyonda ayakta kalmaya çalışan Akşener’i ikna edebilirlerse…

Özetle, altılı masanın kaderi Akşener’in elinde.

Onun vereceği zor karar muhalefet cephesinde ya dengeleri değiştirecek ya da savaş baltaları seçime kadar toprağa gömülecek.

CHP’nin tek adamı partiyi bırakmayacak

Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu sadece ortaklarını değil partisini de şaşırtmaya devam ediyor. Kemal Bey’in Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra CHP Genel Başkanlığına devam edeceği ve milletvekili listesini bizzat yapacağı kulislerde konuşulmaya başladı.

Yıllardır Recep Tayyip Erdoğan’ı “Tek adam” söylemiyle eleştiren Kemal Bey’deki parti içi iktidar hırsına bakar mısınız? Her gün masadaki ortaklarıyla beraber Türkiye’yi birlikte yöneteceklerini söyleyen adamın kafasında bildiğiniz Partili Cumhurbaşkanlığı modeli var!

Efendim CHP’nin dinamikleri buna izin vermez. Geçiniz… Kemal Bey parti içi iktidar yarışlarında çizgi roman kahramanı Fantom gibi 10 kaplan gücünde olduğunu defalarca ispatlamış bir lider. Geride kalan 12 yılda kendisine rakip olma, sorun çıkarma potansiyeli olan kim varsa hepsini tasfiye etmedi mi?

Baykal, Önder Sav, Muharrem İnce, Mustafa Sarıgül şimdi nerede?

O sebeple, Kılıçdaroğlu aday olduktan sonra da partiyi bırakmaz. 2023 milletvekili listesini ve hatta 2024 belediye başkan adaylarını da bizzat belirler. Genel Başkanlığa göz kırpan Ekrem İmamoğlu’na CHP’yi teslim etmez. Çünkü iktidarın paylaşılmayacağını, paylaşılırsa iktidar olunmayacağını en iyi Kılıçdaroğlu bilir.

Son bir kulis… CHP’nin mevcut MYK üyeleri milletvekili listesinde olmayabilir. Partinin liderinin Cumhurbaşkanı adayı olduğu bir ortamda MYK üyeleri doğal bakan adayıdır. Bakanlar da Meclis dışından atandığına göre vekillik için ısrar eden MYK üyesi Kemal Bey’in seçimi alacağına inanmıyor demektir ki… Kimse seçim öncesinde böyle bir görüntü vermeye, Kılıçdaroğlu’nu karşısına almaya cesaret edemez.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay tecrübeli bir siyasetçi olarak bu tehlikeyi görmüş ve gardını şimdiden almış. Altay, hedefini TBMM Başkanlığı olarak ilan etmiş.

Bir taşla iki kuş birden vurmak böyle bir şey işte…"