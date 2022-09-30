Kulağı delik o isimden bomba Kılıçdaroğlu-Akşener iddiası

2 Ekim’de yapılacak olan "altılı masa" toplantısı öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun son görüşmeyi Meral Akşener’le yaptığını hatırlatan Abdulkadir Selvi, söz konusu görüşmede yaşananları köşesine taşıdı. "Akşener’in görüşmede Kılıçdaroğlu’ndan cumhurbaşkanı adaylığı konusunu 2 Ekim’deki toplantıya getirmemesini istediği öğrenildi. Akşener’in, 'Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki zorlamalar masayı dağıtabilir' diye uyarıda bulunduğu ifade edildi" bilgilerini paylaşan Selvi, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"2 Ekim’de yapılacak olan toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu, son görüşmeyi Meral Akşener’le yaptı.

Bir anlamda Kılıçdaroğlu’nun adaylığını ilan ettiği konuşmasından sonra Akşener’in, “6’lı masa noter değildir” çıkışı ile her şey bir anda tersine dönmüştü. O nedenle Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesi kritik bir hale geldi.

İki liderin görüşmesi 1 saat 45 dakika sürdü. Beklenenden uzun bir görüşmeydi ama yaşanan kriz nedeniyle az bile görüştüler denilebilir.

Çünkü 6’lı masanın bir özelliği var. Doğrudan diyalog yerine birbirlerine medya üzerinden mesaj vermeyi tercih ediyorlar.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU DENKLEMDE

Akşener, yaptığı çıkışla Kılıçdaroğlu’nun önünü keserken, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu tekrar denkleme soktu. Ancak masayı dağıtma pahasına Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığında kararlı. Kılıçdaroğlu için ya 6’lı masanın ortak adayı olur ya da Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı olur deniliyor. Böyle olunca, Yavaş ve İmamoğlu aday oldukları takdirde CHP’den istifaları istenecek.

İmamoğlu ve Yavaş’ın bunu göze alacaklarını zannetmiyorum.

DEVA VE GELECEK DE KARŞI

Ama İYİ Parti’de Kılıçdaroğlu konusunda bir direnç yaşanıyor. Koray Aydın’ın etrafındaki 22 milletvekilinin karşı olduğu, il başkanlarının yarısının ise istemediği söyleniyor.

Ama daha ilginci, Meral Akşener’le görüşen Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun da Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamayız dedikleri ifade ediliyor.

Bu durumda 6’lı masanın yarısı Kılıçdaroğlu’nun ortak cumhurbaşkanı adaylığını onaylamıyor diyebiliriz. Saadet Partisi ise arafta. İYİ Parti, DEVA ve Gelecek Partisi Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakmıyor. Kılıçdaroğlu mevcut durumda sadece CHP ile DP’nin desteğini sağlayabilmiş durumda.

İYİ PARTİ KONGREYE Mİ GİDİYOR

Peki iki lider anlaştı mı? Akşener’in görüşmede Kılıçdaroğlu’ndan cumhurbaşkanı adaylığı konusunu 2 Ekim’deki toplantıya getirmemesini istediği öğrenildi. Akşener’in, “Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki zorlamalar masayı dağıtabilir” diye uyarıda bulunduğu ifade edildi. Kılıçdaroğlu’nun da bunun üzerine geri adım attığı ve 2 Ekim toplantısına adaylık konusunu getirmeyeceği öğrenildi. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunun seçim takvimi ilan edildikten sonra ele alınması konusunda iki liderin mutabakata vardığı öğrenildi.

Görüşmede iki liderin Ali Babacan’ın liderlere sunduğu geçiş sürecinin yönetimi konusundaki önerisini ele aldıkları öğrenildi.

Bu arada sürpriz bir gelişme yaşandı. İYİ Parti Genel İdare Kurulu ve milletvekilleri bugün kongreye gidilip gidilmemesini görüşmek üzere toplantıya çağrıldı.

İYİ Parti en son kongresini 20 Eylül 2020 tarihinde yaptığı için olağan kongresini ya bu yıl içerisinde yapacak ya da seçim sonrasına bırakacak. GİK ve milletvekilleri yarın bu konuyu ele alacaklar. 6’lı masada yaşanan krizler ve Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki gelişmelerin de kongre sürecinin gündem alınmasında etkili olduğu söyleniyor."