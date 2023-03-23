Kulağı delik o isim duyurdu! Yavuz Ağıralioğlu bunu yapacak
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının dayatıldığını söyleyen İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu’nun istifa etmeyeceğini belirtti.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının dayatıldığını söyleyen İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu’nun istifa etmeyeceğini belirtti.
Selvi, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
“Bu eleştirilerden sonra İYİ Parti Yavuz Ağıralioğlu’nu ihraç eder denildi. İhracı göze almış durumda. Ama İYİ Parti, Yavuz Ağıralioğlu’nu ihraç ederse topuğuna sıkmış olur. Çünkü İYİ Parti’nin dile getirdiği eleştiriler İYİ Partililerin düşüncelerini yanstıyor.
Peki Yavuz Ağıralioğlu istifa edecek mi? Etmeyecek. Ağıralioğlu’nun İYİ Parti’yle sorunu yok. Tam aksine İYİ Parti’yle ilgili hedefleri var. Edindiğim izlenim İYİ Parti içinde kalarak mücadelesini sürdürecek. Seçimden çıkan sonuca göre İYİ Parti’de bir yarışa soyunabilir.”
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