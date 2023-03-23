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Medya Kulağı delik o isim duyurdu! Yavuz Ağıralioğlu bunu yapacak
Medya

Kulağı delik o isim duyurdu! Yavuz Ağıralioğlu bunu yapacak

Yeniakit Publisher
2023-03-23 10:21:00 -
Kulağı delik o isim duyurdu! Yavuz Ağıralioğlu bunu yapacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının dayatıldığını söyleyen İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu’nun istifa etmeyeceğini belirtti.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının dayatıldığını söyleyen İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu’nun istifa etmeyeceğini belirtti.

Selvi, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti: 

“Bu eleştirilerden sonra İYİ Parti Yavuz Ağıralioğlu’nu ihraç eder denildi. İhracı göze almış durumda. Ama İYİ Parti, Yavuz Ağıralioğlu’nu ihraç ederse topuğuna sıkmış olur. Çünkü İYİ Parti’nin dile getirdiği eleştiriler İYİ Partililerin düşüncelerini yanstıyor.

Peki Yavuz Ağıralioğlu istifa edecek mi? Etmeyecek. Ağıralioğlu’nun İYİ Parti’yle sorunu yok. Tam aksine İYİ Parti’yle ilgili hedefleri var. Edindiğim izlenim İYİ Parti içinde kalarak mücadelesini sürdürecek. Seçimden çıkan sonuca göre İYİ Parti’de bir yarışa soyunabilir.”
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Yorumlar

mehmet soylu

içerdeki gazı attı rahatlattı. başka derdi yok, ülkücüler rahatsızdı oda BB eşbaşkanlarının cb adaylığı yada cb yardımcılığı operasyonunun tutmayışından, ağırabinin itirafları soda gibi geldi, tabanda fetölağımdan yahut peKaKadan yahut amerikan mandacılığından rahatsızlık yok, bildiğiniz gibi devam.

Yemezler

Yavuzun her zaman yaptığı gibi gaz alacak sonra susacak. Madem karşı idi belediye seçimlerine neden birlikte girdiler. Mansuruda ekremide PKK destekçileri seçti onlarda kandilin elemanlarını belediyeye doldurarak dietlerini ödedi. Peki yavuz o dönem ne yapmıştı. Gene hat hut dedi gaz aldı sustu. Hepsi danışık dövüş. Omurgalı insanın yapacağı davranış başka olur.
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